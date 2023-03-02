Гироскутер отличается от других устройств способностью сохранять равновесие. При наклоне датчик сообщает управляющему устройству, что изменяется угол наклона, и поступает команда скорректировать. Подобный принцип применяется в военной авиации, чтобы самолет не сваливался в штопор на небольших скоростях. Так и гироскутер подстраивается под центр тяжести человека. При наклоне центр перемещается и устройство едет для сохранения равновесия. При постоянном наклоне гироскутер будет постоянно двигаться до Вашего выпрямления. Площадка состоит из частей на ноги. Нажимая носком на одну из площадок, Вы вызываете поворот гироскутера. Устройство не поедет при весе менее 25кг, на это влияет датчик веса. Для катания такие подробности не потребуются. Кстати ремонт гироскутеров у нас так же осуществляется.

Как называть устройство?

Устройство – доска с колесами, движется посредством электродвигателя, который питается от АКБ. Для равновесия существует самобалансировка, функционирующая на гироскопических датчиках. Это позволяет прибору удерживать равновесие. Кнопки под ногами позволяют осуществлять управление. Устройство может иметь руль, предназначено для взрослых, которым необходимо передвигаться. Сложно такой транспорт правильно обозвать. Электротранспорт обладает множеством имен: электроскутер, сигвей, гироскутер. Разберемся немного в терминологии. Больше за транспортом закрепилось название гироскутер, поскольку характеризует прибор наиболее точно. ТС похоже на самокат, но здесь присутствует гироскопический датчик. Часто устройство называют сигвей, это название авторское, от изобретателя. Означает слово «иди за». Задуман был транспорт с рулем.

Какие характеристики устройства?

Современные устройства руля лишены, более похожи на доску с колесами, которую называют гироборд, но все это гироскутер. Несмотря на это, все продавцы называют устройства по-своему. Некоторые сегвеи обладают съемным рулем. Размером колес определяется плавность и проходимость. Начинаются они от 15см, бывают надувные, в которых можно ездить по неровному асфальту, по траве, грунту, заезжать на бордюры. Шестидюймовые выполнены из литой резины, предназначены они для ровного асфальта. От мощности двигателя зависит резвость устройства и крутизну преодолеваемой горки. Мощность на быстроту не влияет, она ограничивается защитной электроникой. Обычная скорость 10-15км/час при мощности на колесо 300-400Вт. АКБ 4А/час, встречаются китайские и корейские АКБ. Для езды по городу лучше гироскутер с колесами 10 дюймов.