Вся колоритность испанской кулинарии заключается в том, что ее основа вобрала в себя элементы французской и африканской кухни с мавританскими и древнеримскими традициями. Знаменитые испанские соусы, в состав которых входит чеснок, сладкий перец, шалфей, разная душистая зелень, используются как в ресторанной кухне, так и в уличной. Что самое интересное, меню уличной еды на просторах Испании никогда не предлагается в изысканных заведениях питания. Посетите ресторанов привыкли к комфорту и изыскам. Повара стараются следовать истинному рецепту, а вот стрит фуд Испании смешивает укоренившиеся традиции, с новыми идеями. Но будьте готовы к тому, что ресторанов открытого типа в Испании очень мало, в основном есть простой Фудтрак. Власти очень долго сопротивлялись в том, чтобы дать возможность развитию уличной еде, прежде на улицах Испании можно было купить только мороженое. На данный момент основным источником еды на вынос можно назвать рестораны на колесах, которые пользуются не менее активной популярностью, по сравнению с обычными ресторанами.

Еда с колес

Побывав в Барселоне нам удалось познакомиться с интернациональной парой поваров, которые очень долгий период жили в Бразилии, экспериментируя с южноамериканской кухней. Беа, одна из супругов, рассказала нам о том, почему их ресторан фастфуда "Indigenas" так популярен... "Мне, как и моему супругу Рикардо, никогда не нравилось следовать четким традициям. Я люблю не просто готовить, я люблю экспериментировать и удивлять, создавать новое и интересное. Ведь иногда, сочетая несочетаемое можно получить очень хороший рецепт. Конечно, основа Испанской кухни видна в каждом блюде, но изменяя привычные ингредиенты, даже в обычных бургерах, мы делаем их не только уникальными, но и полезными. Если учитывать всю вредность фастфуда, то возможность заменить пшеницу, которая используется как основа для булочек, на тапиоку, позволит бургеру быть безопасным для фигуры и пищеварения. Эта идея Рикарду, он всегда выступает за здоровый рацион. " Сравнив очередь к вагончику "индейцы" мы поняли, что местный народ идет за вкусными угощениями исключительно к экспериментаторам. И нам пришлось простоять 40 минут в очереди, но полезные гамбургеры очень удивили.

Вегетарианский фастфуд

Основной фишкой, которую включает в себя уличная еда в Испании считается наличие огромного количества вегетарианских блюд. Пабло Бруненго, шеф-повар первого вегетарианского ресторана в Испании "Vegetalia" сумел разрушить все образовавшиеся мифы о том, насколько вреден уличный фастфуд. Ему удалось это благодаря уникальному подходу к созданию новых полезных блюд. Веганам можно выбрать полезные наггетсы на основе соевого творога тофу и японских грибов, нутового пюре хумус, которое продается в лаваше, овощные роллы с соусом терияки и прочее. Даже для любителей мясных блюд, как заявляет Пабло, нашелся отличный заменитель мяса на растительной основе - сейтан, родом из Южной Азии. Добавив к нему красную капусту, лук, морковь, перец, листья салата, кинзу можно приготовить отличную веганскую шаурму на гриле. В россии такого сочетания вы точно не встретите, если конечно сами не привезете этот рецепт. Пабло очень гордится тем, что его ресторан приглашается на участие в фестивале уличной еды, которые проходят ежегодно и посетить это мероприятие стоит каждому туристу.

Фестиваль уличной еды - буйство ароматов по испански

Несмотря на все запреты, выдвигающиеся администрацией городов Испании, первый фестиваль уличной еды в Барселоне был проведен в закрытом здании, и назвать уличным его можно было только условно. Фабра Клаудиа, одна из гостей фестиваля, часто вспоминает о том, как это было нелепо. Но раз уж это мероприятие прошло на ура, власти столицы решили все же разрешить проведение фестиваля на улице. Абсолютно все участники поспешили обзавестись специальными фургончиками для приготовления угощений посетителям. Почему фургончики, спросите вы? Все просто. В Испании запрещено готовить еду на улице. Но 2014 год можно назвать даже историческим для испанцев, ведь культура быстрого питания и перекусов на свежем воздухе дошла и до них. Люди были безмерно счастливы от такой новости.

Вкусная еда доступна всем и каждому

За определенный период времени уличная еда стала культом для испанских жителей. Сейчас для того чтобы насладиться трапезой можно пройти к ресторану на колесах, купить бургер или любое другое угощение и просто разместиться на газоне. Жители Барселоны видят в этом много приятных моментов и в первую очередь от общения с посторонними людьми. Ведь здесь не так как в ресторане, здесь нет уединения, ты сидишь, кушаешь общаешься и наслаждаешься свободной жизнью. Что касается стоимости блюд уличной еды, цена каждого не превышает 7 евро. Напитки гораздо дешевле, вермут можно купить за 3 евро, стакан разливного пива за 2 евро. Уличная еда не должна быть дорогой и с этим соглашаются многие повара из ресторанов на колесах. Но вот владельцы ресторанов не считают это нормой. Средняя стоимость блюд в ресторане достигает 40 евро, в то время когда на улице такое блюдо можно приобрести всего за 4 евро. Огромный разрыв цен уже сподвигает как местного жителя, так и туриста на покупку еды на улице, ее качество ничем не хуже, а вот стоимость значительно ниже. В результате такой огромной конкуренции может пострадать экономическое состояние ресторанов, владельцы которых выступают за недопустимость возможности продавать еду на улице. Только вот почему-то обычных людей никто не спрашивает. Если перед мной стоит выбор на что мне потратить мои 50 евро, на скучной ужин в четырех стенах, или на веселый праздник среди сотни единомышленников, я конечно потрачу их на веселый праздник с яркими и насыщенными угощениями.

Изобилие рецептов

Испанцы не церемонятся по отношению к оригинальным рецептам именно своей страны. В ресторанах на колесах нам встретились классические мексиканские тако, начиненные сырой рыбой и чорисо с тушеной мякотью кактуса под мексиканским соусом. Нам удалось попробовать и французские блинчики крепы, вкуснее чем во Франции. Но самым взрывным угощением оказалось "птичье гнездо" в состав которого входит жареная картошка фри с добавлением мяса и сезонными овощами. Рецепт всегда меняется, от состава овощей. Но его вкус нельзя спутать ни с чем. Это важный компонент всех гастрономических уикендов, его можно считать хитом сезона. Если вам удастся попасть на фестиваль уличной еды в Барселоне или в любом другом городе Испании, обязательно попробуйте птичье гнездо.

Впечатления туристов

Все мы прекрасно знаем насколько тесен мир. Посещая очередной фестиваль уличной еды в Барселоне нам удалось повстречаться с земляками. Аня и Саша приехали в Барселону из москвы. Молодая пара, любящая путешествовать, впервые попала на такой фестиваль и их восторг нельзя описать словами. По словам Ани, она впервые на подобном мероприятии и ее потрясло разнообразие блюд, сочетающих в себе практически все кухни мира. Как заявила Аня: - " Я не хочу уходить отсюда пока не попробую все блюда. Пусть во многом фастфуд можно считать очень калорийным, но испанская уличная еда это нечто. Может быть вы оставите меня на этом газоне, пока я не наемся?"... И если учитывать однообразие французской и итальянской кухни, то испанскую можно отнести к чему-то новому и усовершенствованному. Уличная еда не включает в себя особых изысков, но как местные жители, так и туристы не прочь побаловаться фастфудом, это очень вкусно и недорого. К сожалению на фестивале нам встречались в основном местные жители, туристов было очень мало. Скорее это из-за того что вся информация о проведении мероприятия публикуется в интернете.

Еда на вынос

Ну хоть с едой на вынос в Испании все в порядке. Ресторанов быстрых обедов очень много и даже маленькие кафе предлагают нам угощения от поваров имеющих звезду michelin. В Испании в каждом супермаркете можно отыскать полки с огромным количеством разных гамбургеров и как правило они готовятся не только из обычной говядины и свинины. Здесь вы можете найти гамбургеры из мраморной говядины, из кролика, со шпинатом, вегетарианские гамбургеры. Будьте готовы к тому, что купив гамбургер в супермаркете и отправившись на лавку в парк испанец может косо на вас посмотреть. Развитие тенденции перекусывать на бегу, на свежем воздухе появилось в Испании относительно недавно. Для этого устраиваются специальные фестивали, которые уже превратились в уикенды. Но ваш перекус в парке может выглядеть немного странно для испанца, особенно в черте центра города. Культурные Испанцы если и едят на открытом воздухе, то только на террасах. Прежде местные жители любили трапезничать под кондиционерами внутри здания ресторана. Сейчас же здания ресторанов пустуют, а вот террасы переполнены. Но что ж поделать, это культура, конкуренция и многочисленные запреты.

Что же для испанцев является важным, хлеб насущный или изыски?

Увидев огромное количество людей, приходящих в очередь за блюдами, из категории фастфуда я решила не терять времени, обговорив самый актуальный вопрос с местными жителями, узнав что для них является важным в жизни, эстетика, красота и изыски, либо же обычная повседневная еда. Большинство людей отмечают важность именно повседневной еды, которая доступна каждому. Наконец-то я нашла подтверждение словам философа Бертрана Рассела, который заявил о превосходстве хлеба насущного над главенством духа демократичной свободы. Так что приезжая в Испанию не беспокойтесь о том, что вам придется питаться в душных ресторанах. Отправляясь на фестиваль уличной еды, проходящий каждый уик-энд, вы обязательно сможете насладиться стрит фудом, который впечатляет изобильным, насыщенным, в некоторых случаях, диетическим сочетанием многих продуктов. Человеку нужна обычная калорийная еда, дающая нам возможность питаться без ограничения с минимальными затратами. В Испании этот вопрос стоит очень остро. Но даже сейчас развитие актуальности уличной еды набирает свои обороты. Чем больше туристов и местных жителей будут покупать уличную еду, тем развитие будет именно это направление питания.