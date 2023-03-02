Технологии качественной очистки используются в домашнем хозяйстве и промышленности. Озонаторы применяются в очистке стоков и водоподготовке. Озонаторы активно используются при очистке стоков в жилых микрорайонах. Из промышленных стоков удаляют примеси и металлы, включая радиоактивные. Озонаторы применяются также в системах замкнутого цикла. Итак, купить промышленный озонатор будет очень полезно ведь он выполняет функции востребованного устройства для качественной очистки воды и может быть проведено озонирование мяса сыра зерна комбикормов. В нем кислород получают из озона, который предварительно высушивается. В отдельных устройствах концентрация его доходит до 20г/м3. Регулирование очистки, а также необходимой производительности установки производится с помощью автоматики, а результаты деятельности АСУ можно видеть на дисплее. С помощью АСУ выполняется контроль производительности, которая поддерживается на необходимом уровне, независимо от создаваемого давления.

Как работает установка?

Озонатор спроектирован для защиты производства озона от неисправностей и поломок устройства. Информация о возникающих поломках в озонаторе отображается на пульте. Некоторые модели озонаторов встраиваются прямо в поток воды, что дает возможность уменьшить издержки на очистку, поскольку не требуется насос и инжектор, в отличие от обычного озонирования. В промышленных устройствах воздух нагнетается в сушилку, подается в генератор и направляется в воду. Подобная продукция комфортна в применении, позволяет применять генераторы для функционирования с трубопроводами с давлением 2 бар. Установки успешно работают до +30С. При покупке устройства озонирования поставщики предоставляют множество дополнений, необходимых для эффективного функционирования водоочистки.

Что предлагает компания?

Сегодня на рынке можно купить промышленный озонатор, выполненный в различной комплектации. Производительность установок может значительно отличаться. Необходимая производительность озонатора достигается, благодаря применению микропроцессорных технологий и процессу генерации. Подобные озонаторы имеют высокую производительность, небольшое энергопотребление, расход охлаждающей воды. Использование инновационных технологий дает возможность регулярно повышать надежность и экономичность озонаторных установок по очистке воды. Это гарантирует продолжительную эксплуатацию оборудования, что высоко ценят клиенты.