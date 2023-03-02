Сейчас современные девушки очень пристально относятся к внешнему виду своих ногтей. Маникюр - это важный аксессуар, который может дополнить абсолютно любой образ. Поэтому услуги маникюра пользуются такой актуальностью. Стартовый набор для маникюра может приобрести абсолютно каждая девушка, пройти курсы и начать зарабатывать. При этом специалисты ногтевого сервиса достаточно хорошо зарабатывают, что уже является отличным гарантом грамотного вложения средств и сил. Сегодня мы расскажем вам о том, что входит в стартовый набор для маникюра, который позволит вам начать активно зарабатывать в том случае, если вы хотите посвятить свое свободное время именно такому заработку. Ремонт стерилизаторов кстати доступен и легок.

Что нужно новичку?

Если учитывать то, что перед покрытием и дизайном ногтей нужно обязательно выполнять грамотный маникюр, в первую очередь нужно побеспокоиться о приобретении специального аппарата для маникюра и педикюра с фрезами разного уровня, поскольку ногти у всех клиентов совершенно разные, совершенно разная толщина кутикулы, что несомненно является важным. Конечно же, потребуются инструменты, которые необходимы для обработки около ногтевой пластины, а именно боковых валиков и зоны кутикулы. Если вы работаете с одними и теми же инструментами, обязательно побеспокойтесь о приобретении стерилизатора. Либо же вы можете приобрести набор одноразовых стерильных инструментов, который будете открывать каждый раз, при приходе нового клиента. С этим мы разобрались. Еще вам необходимо обязательно побеспокоиться о приобретении материалов для выполнения покрытия и дизайна. Если вы будете работать с гель лаком, что является очень актуальным, вам необходимо побеспокоиться о приобретении:

базового покрытия;

топового покрытия;

цветных гель-лаков;

также можете приобрести гель для наращивания и, конечно же, дополнительную атрибутику;

средство для обезжиривания;

средство для снятия гель-лака;

праймер, обеспечивающий хорошее сцепление с ногтевой пластиной;

пилочки и бафы;

безворсовые салфетки.

Еще вы можете приобрести материалы в виде аксессуаров для яркого дизайна, которые станут неотъемлемой частью выполненной вами работы.

Курсы для начинающих специалистов

Не забудьте о том, чтобы стать хорошим мастером необходимо обязательно пройти обучение. Того, что вы увидите в интернете, будет недостаточно. Поэтому мы рекомендуем вам записаться на обучение у высококвалифицированных специалистов, после чего уже сможете приобрести стартовый набор, который поможет вам зарабатывать.