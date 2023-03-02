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Аренда офиса

Сегодня, 14:43

Всегда существовали две конкурирующие возможности: приобрести офисное помещение в собственность или арендовать его. У каждого из вариантов есть свои преимущества и недостатки. Но в современной экономической ситуации приобретение офиса в собственность не целесообразно.

Именно аренда офиса красногорск сейчас финансово обоснована и выгодна. Это особенно актуально для компаний из других регионов, подыскивающих помещения для размещения филиалов. Аренда офиса позволит сэкономить на офисе начинающим организациям, ведь не известно каким местом к вам повернётся финансовая удача. Эксперты по финансовым вопросам рекомендуют именно аренду, а не покупку офисных помещений. Исключением являются организации, основная деятельность которых связана как раз с приобретением офисов.

Использование аренды делает организацию более мобильной. Это позволит фирме, в случае возникновения необходимости, переместиться в иное место – расположенное более актуально по отношению к клиентам. При этом при смене помещения отпадут многочисленные проблемы с продажей ранее купленного офиса. Выбор помещений на рынке арендуемого жилья традиционно выше, чем на рынке продаваемых помещений. Экономическая выгода аренды офиса.

И помещение обычно на порядок дешевле, чем приобретать. Кроме того, помещения часто сдаются уже укомплектованные мебелью и оргтехникой. Эти статьи расхода могут быть важной составляющей расходов новых и маленьких фирм.

Арендованное помещение вблизи центра города обойдётся значительно дешевле приобретения такого же по площади помещения в окраинных районах города. А офис в центре обладает целым рядом прямых и косвенных преимуществ. Здесь намного больше потенциальных клиентов, которым легче до вас добраться. Ближе расположены офисы партнёров. Клиентам не всегда захочется искать офис компании, если есть такой же, но рядом.

Аренда - также хорошее решение, если вы планируете рост компании и расширение офисных площадей. Без проблем расторгаете старый договор и ищете новое помещение удобном для вас месте. При покупке офиса в собственность, при росте фирмы возникает масса бюрократических проблем.

Окончательный выбор арендовать или покупать офис всегда остаётся за хозяином фирмы. Но практика показывает, что большинство современных предпринимателей отдают предпочтение именно аренде.

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