Компания занимается монтажом проводки. Выполняет комплекс работ по наладке и запуску электрических сетей. Для удобства пользователей страница на сайте разбита на подразделы, где размещено описание услуг и характеристики. Данные услуги, а также предлагаемая продукция имеют сертификаты, предоставляется гарантия и бесплатное годовое техническое обслуживание. Электромонтажные работы в новых районах ничем не отличаются от работ, применяемых в квартирах. Рекомендуем ознакомиться со статьей, рассказывающей об электропроводке в квартирах, но в новостройках он имеет особенности, поскольку выполняется с нуля. Здесь предоставляется широкий простор по монтажу электросети. Можно производить монтаж проводки по всем направлениям. Внедрение в электросетях дополнительных элементов максимально упрощено.

Как выполняется монтаж?

Монтажники без проблем осуществят монтаж розеток и поставят электрощит и проложат на лоджии теплый пол. Основное правило при электромонтаже – не экономить. Остановив выбор на бюджетных розетках и выключателях, можно подвергнуть себя и соседей большой опасности. Основное при монтаже – это надежность материалов, которую обеспечит средний размер цен. Необходимо учитывать квалификацию работников, которые занимаются монтажом. Не всегда они выполняют замену или монтаж грамотно. Комплексный монтаж следует производить после штукатурки, так как известна геометрия помещения, провода не мешают строителям, нет риска повреждения проводов, установка электрощита дает возможность проверить всю разводку. В процессе составления плана монтажа необходимо учитывать особенности интерьера, установку освещения, а также электроприборов.

Каков порядок монтажа?

Согласно плану, работы осуществляются в следующем порядке: штробление стен, монтаж различных видов проводки, подрозетников, распаечных коробок, сборка электрощита. Чтобы осуществить черновой этап, необходимо оштукатурить стены и перегородки. Заключительный этап выполняется после окончательной отделки, наклейки обоев, побелки, облицовки плиткой. Он включает монтаж розеток, навеску люстр, подключение электроприборов. При монтаже в новостройке устанавливаются провода, выполняется штукатурка, подрозетники. Выключатели элементы света устанавливаются после окончательной отделки. Электромонтаж производится в три этапа. Чтобы не волноваться о состоянии электропроводки, следует обращаться к специалистам. Компания выполняет электромонтаж в новостройках.