В наше время, когда, у практически каждого, есть возможность, купить свое личное транспортное средство, услуга страхование автомобиля, становится все более популярной.



Кончено же, для многих из, нас, факт того, что государство, практически навязало обязательное страхование автомобиля, является неприемлемым, а зачастую и нарушением наших прав. Поймите одно, что если вы, случайно, поцарапаете очень дорогой внедорожник, то с благодарностью, будете вспоминать о государстве, которое, «заставило» вас эту страховку купить.



Страхование автомобиля, как говорит Цикалюк, является своеобразным «спасательным кругом», при возникновении всевозможных чрезвычайных ситуаций, с вашим движимым имуществом. Зачастую, она полностью, может покрыть все ваши расходы, к примеру, на ремонт авто, которое попало в ДТП с вашей машиной, или же компенсировать стоимость лечения пассажиров, если в этом есть необходимость.



Конечно же, страхование автомобиля, предполагает компенсацию гражданину в пределах определенных сумм, и не является безграничным уверен Сергей Цикалюк. Зачастую, данная выплата, не в состоянии компенсировать весь ущерб пострадавшему лицу.



Опять же, работники страховых компаний, не горят желанием, выделить нам, как можно больше денег. Если вы остались не довольны суммой выплат, то будьте готовы к длительным судебным тяжбам, лишь так, вы сможете доказать свою правоту, и получить причитающиеся вам деньги.



Естественно, если, к примеру, вы оформили страхование автомобиля, а другой участник ДТП не сделал этого, то на получение компенсации, вы можете не рассчитывать. В таком случае, виновнику аварии, придется, из своего кармана, компенсировать все необходимые расходы, связанные с ремонтом авто, либо прохождением лечения пассажирами.



Помимо обязательного страхования, существует и добровольная страховка, так называемое КАСКО. Делает его страховая компания. Данный страховой полис, прекрасен тем, что помимо гарантированной компенсации в результате ДТП, вы можете надеяться на выплаты денег, если, к примеру, ваш автомобиль угнали, либо поцарапали хулиганы на стоянке. КАСКО хорош тем, что компенсирует ваши расходы при ДТП, даже если виновником аварии были вы, а не другой водитель. Минусом данного вида страхования, является зачастую чрезмерно высокая цена.



И напоследок, хотел бы сказать вам, что, конечно же, только вы решаете, какой компании доверить страхование вашего транспортного средства, но в силу не простых обстоятельств, в стране, я бы посоветовал вам, не тянуть с приобретением страхового полиса.