Рhoto background replacement price

Вскоре появятся в продаже солнцезащитные очки, имеющие встроенную видеокамеру. Ранее неизвестная компания, готовит гаджет, который превратится в хит сезона. Как сообщается, это солнцезащитные очки, имеющие камеру sony с высоким качеством изображения. В активном режиме включается непрерывный автофокус и гироскопическая система изображения. В очках установлен аккумулятор, микрофон и встроенная карта памяти. Прилагаемый USB-порт применяется для настройки параметров работы, перекачивания снятого видео, подзарядки. Камера с 90 градусным углом обзора работает в трех режимах с различной частотой кадров от 30 до 60 в секунду. Переключатель режимов съемки и клавиша включения камеры находятся в очках в левой дужке. Полученный результат закачивается в устройства Windows. При внешнем разнообразии очков начинка и конструкция у всех одинакова. Идешь в темных очках по улице и раз, что-то, нажал кнопку и сразу снял видео. Или едешь в автомобиле, отдыхаешь с семьей, встречаешься с друзьями – всегда могут возникнуть ситуации, когда интересный момент может закончиться осень быстро. Не успеешь выхватить из кармана даже айфон. Особенно может пригодиться рыбакам для подтверждения момента улова рыбы. Очки с камерой photo background replacement price восстановят справедливость. Очки могут делать снимки и записывать видео. Очень простое управление функциями. Всего две кнопки на левой дужке. В течение одной секунды очки приводятся в боевую готовность. Специальное покрытие имеет поверхность линзы, оно не пачкается и не царапается. Очки приспособлены к съемке в различный условиях: контровый свет, помещение, улица. Очки имею широкие настройки различных режимов съемки, несмотря на простоту управления. Камера имеет четыре фокуса: макро, авто, фикс и следящий; шесть функций фотоаппарата. Настраивается все это тремя способами: через мобильный софт с аксессуаром, через десктопное приложение, кнопкой на дужке очков. Комплект включает прозрачные или цветные поляризованные сменные линзы, если необходимо быстро превратиться из метросексуала в белый воротничок. Можно докупить отдельно другие расцветки стекол. Подобные очки можно носить круглые сутки, а окружающие не заметят, что их снимают и будут вести себя непринужденно и раскованно. Очень удобно ходить с такими очками на рыбалку. Камера создана для активного использования: при подводной съемке, низкой температуре. Она обладает прекрасными качествами.Это замаскированный под хорошие очки легкий гаджет.