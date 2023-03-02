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Замена масла в двигателе

Сегодня, 06:41

Компания предлагает клиентам диагностику и ремонт автомобилей на СТО . Мы предоставляем пакет услуг для придания первозданного вида автомобилю. Сегодня транспортное средство не роскошь, а необходимость, особенно для большой семьи, при необходимости далеко и долго добираться до работы, для посещения магазинов и рынков. Учитывая доступность и ассортимент автомобилей, они есть у многих. С повышением числа ТС, возникает необходимость в создании качественный автосервис для обслуживания городского парка автомобилей. Следует определиться заранее, какому автосервису отдать предпочтение, чтобы избавиться от проблем. В процессе ремонтов наша компания применяет исключительно качественные материалы, работает с деталями заказчика. Специалисты СТО имеют большой практический опыт, решают любые проблемы, связанные с ремонтом и обслуживанием авто. Замена масла в двигателе в Алматы делается быстро и недорого. Какое оборудование имеется на СТО? Применяемое в автосервисе оборудование соответствует необходимым стандартом и отвечает всем требованиям. Ремонты производятся по рекомендациям производителей. Отношения с клиентами строятся на взаимовыгодном сотрудничестве и доверии. Все ремонтные работы выполняются качественно и быстро, благодаря специалистам сервиса. Вы можете выполнить диагностику и восстановление автомобиля на автосервис в любом объеме. При выполнении диагностики, а также комплексного ремонта можно получить скидку и сэкономить время. Качество гарантировано, благодаря выполнению всех работ на одной СТО. Автосервис располагает 16 подъемниками для выполнения ремонтов, шесть из которых находятся на первом уровне. Есть подъемник для тяжелых шеститонных машин. На следующем уровне находятся устройства для замены расходных жидкостей. Какие работы выполняет сервис? Для замены масла на СТО применяется оборудование итальянского производства, позволяющее использовать трансмиссионное масло. Мы производим компьютерную регулировку дисков, имеется современный диагностический стенд, который используется для компьютерной диагностики, дилерские сканеры. Компания предоставляет обслуживание через сеть филиалов, расширяет представительства по всей стране с использованием обучающих кадров и технических экспертов. В области ремонтов сервис работает длительное время и предоставляет самые разные услуги от полной диагностики авто, кузовного ремонта до переборки двигателей. На многие виды работ СТО обладает европейскими сертификатами, все работы выполняются на европейском оборудовании. Автосервис предоставляет широкий спектр услуг по ремонту автомобилей различных марок.

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