Мировой автомобильный бренд по имени Lamborghini недавно подтвердил свои дальнейшие планы, относительно серийного выпуска второго в своей истории внедорожника автомобильной марки из Италии – модели под названием Urus. Статьи про автомобили пестрят информацией про эту новость и мы решили также написать вам заметку и помогут найти авто за 100 тысяч рублей. Информацию о том, что представленную новинку планируют отправить в серийное производство по истечению нескольких ближайших лет, предоставил председатель правления концерна Audi AG господин Руперт Штадлер в процессе официальной церемонии празднования юбилейного 50-летия бренда Lamborghini. Однако не было никаких уточнений, в каком же именно году следует ожидать новинку на мировом авто рынке. Напомним, что всего лишь несколько месяцев тому, широкой общественности сообщалось, что модификацию Urus отправят "на конвейер" не раньше наступления 2016 года. Представленному автомобилю предстоит делить платформу с такими внедорожниками, как Porsche модели Cayenne, Volkswagen модели Touareg и Audi модели Q7. Новый кузов будет сделан из композитных легких материалов и популярного ныне карбона. Автобаза поможет найти что нужно. Правда не только в компании Lamborghini загорелись мыслью создания собственного внедорожника. Например, недавно бренд Bentley объявил о том, что в будущие несколько лет планирует начать производство внедорожника, на той же самой платформе от бренда Porsche модели Cayenne, Volkswagen модели Touareg и Audi модели Q7. Видимо упомянутая платформа на данный момент является самой лучшей? Генеральный директор брендовой компании господин Вольфганг Шрайбер заметил, что внедорожник будет больше схож с традиционными моделями марки Bentley, чем представленный на автомобильной выставке в Женеве еще в 2012 году концепт-кар модели EXP 9F. По материалам avtobaza25.ru.