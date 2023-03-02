Фирменный интернет-магазин предлагает резьбонарезные метчики и плашки. Большой ассортимент наборов дает возможность выбирать необходимую комплектацию по составу и цене. Имеются в наличии комплекты инструмента, которые состоят из плашек и метчиков различных размеров, держателей и небольших сверл. Приобрести выгодно такие наборы можно в интернет магазине в розницу и оптом, связавшись с менеджерами или оформив заявку на сайте. метчики и плашки купить спб просто и в набор входит инструмент различного диаметра, который используется для нарезания внутренней резьбы в различных отверстиях. Метчики различают для глухих отверстий и сквозных. Набор плашек состоит из инструментов разного диаметра для нарезания наружной резьбы. Универсальный набор подходит для любых внутренних и наружных резьб. У нас представлены наборы, включающие более 100 предметов.

Что еще входит в наборы?

Редкий набор не включает дополнительный инструмент. Так, плашки устанавливаются в плашкодержатель, который соответствует определенным диапазонам диаметров плашек. Для измерения шага резьбы имеется Т-образный или классической формы резьбомер. Есть также метчикодержатель. Кроме этого, в наборах содержатся керны, отвертки, сверла. Наборы плашек и метчиков для удобства поставляются в металлических или пластиковых кейсах. Такие наборы стоят дороже. Наборы могут включать 2-200 предметов. Такие наборы необходимы в работе ежедневно, купить готовый набор намного выгоднее и удобнее, чем собирать подобный инструмент по одному. Можно купить, представленные в магазине, эксклюзивные подарочные наборы.

Как выбирать комплект?

Для выбора долговечного и качественного набора плашек и метчиков трубных или дюймовых необходимо обратить внимание на качество материалов, из которых изготовлены предметы комплекта. В идеале это должна быть высоколегированная сталь, поскольку хорошо выдерживает механические нагрузки при нарезании резьбы. Вам прямо сейчас необходим резьбонарезной набор по доступной цене? Свяжитесь по, указанному на сайте, телефону с нашим менеджером, который ознакомит с ассортиментом и подскажет, какой приобрести инструмент в готовом наборе. Для выполнения работ по нарезанию, калибровке, восстановления резьб есть наборы специального резьбонарезного инструмента, включая плашки и метчики. Компания предлагает приобрести наборами или поштучно резьбонарезной инструмент с различными держателями.