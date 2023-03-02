 Микрокальцит » ТелеВести.Ру - Новости ТВ, Новости телевидения, ТВ, Все о телевидении в Москве и России, Масс-медиа, Новости интернета, Новости радио
Регистрация Войти
Мы в социальных медиа:
» » Микрокальцит

Микрокальцит

Вчера, 13:00

Мрамор – это камень богов и царей. Из мрамора построены древние памятники, так как он легко поддается полировке и резке. Материал можно встретить у богачей и скромных держателей недвижимости. Нет сомнения, что материал до сих пор лелеет тщеславие многих. Изделия из мрамора являются ровесниками человечества. Мрамора много, с ним просто обращаться при обработке, он имеет большой спрос в отделке жилья. Например ища микрокальцит - вы найдете практически любой его вид. Как отмечают дизайнеры, мрамор способен создавать настроение и очень разносторонний. Это зернистая кристаллическая карбонатная порода, которая является перекристаллизацией известняка или доломита. Благодаря плотному сцеплению между собой зерен кальцита, порода хорошо полируется. В строительстве и технике мрамором называют всякую карбонатную породу, которая хорошо поддается полировке, - мрамор, доломит, известняк. Метаморфизм чистого известняка образует мрамор, так как при высоких температурах и давлениях кальцита происходит его перекристаллизация. Частичная перекристаллизация происходит без участия динамометаморфизма, и мрамор образуется, минуя некоторые процессы. При метаморфизме состав мрамора не меняется. Исходные породы – это доломиты или известняки. Мрамор, соответственно, состоит из доломита или кальцита. Но если, при образовании мрамора, присутствовали примеси каолина или кварца, то при метаморфизме образуются известковые силикаты – флогопит, пироксен, тремолит. Углеродистое вещество, которое рассеяно в известняке, превращается в графит. Встречается мрамор мелкозернистый и грубозернистый, в котором различимы зерна кальцита. Растворяясь в кислотах, мрамор вскипает, но доломитный вскипает только в виде порошка. Кальцитовый мрамор является диэлектриком и прекрасным изолятором. Обычно окраска мрамора светлая, но присутствие долей примесей – графита, оксидов железа, силикатов – приводит к окрашивании мрамора в различные цвета. Довольно широко распространены месторождения мрамора. Итальянский мрамор имеет наибольшую известность, добывается он близ Каррары. Славится желтоватый мрамор из Греции, который ценили древние греки. Большие залежи мрамора находятся в Аппалачах в США. В России и странах СНГ мрамор встречается во многих местах. Часто мрамор используется для памятников, в качестве строительного камня для внутренней отделки и внешней облицовки. Дробленый песок и мраморная крошка применяются в строительстве и архитектуре при изготовлении штукатурки и мозаики, в качестве наполнителя бетона. В сельском хозяйстве находит применение мраморная мука.

скачать dle 11.0фильмы бесплатно

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Природный камень

Немного о печальном....

Как выбрать материал кухни в Москве

Крыльцо из мрамора

Фасадная доска

В Канаде нашли сохранившуюся с сотворения мира породу


Все права защищены © 2006-2015.
Контакты О нас Реклама Сотрудничество

АРХИВ

Март 2023 (158)
Февраль 2023 (14)
Январь 2023 (9)
Декабрь 2022 (23)
Ноябрь 2022 (40)
Октябрь 2022 (12)

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«    Март 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

© "ТелеВести.Ру" 2006-2022. Ежедневное информационное интернет-издание о телевидении и масс-медиа. Новости спутникового, эфирного и кабельного телевидения. E-Mail: televesti@yandex.ru. При использовании материалов ссылка на www.televesti.ru (Для интернет-проектов гиперссылка) обязательна. © www.televesti.ru зарегистрирован в Хостинг-центре РБК 16.12.2006 года. Проститутки Воронеж