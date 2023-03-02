Мрамор – это камень богов и царей. Из мрамора построены древние памятники, так как он легко поддается полировке и резке. Материал можно встретить у богачей и скромных держателей недвижимости. Нет сомнения, что материал до сих пор лелеет тщеславие многих. Изделия из мрамора являются ровесниками человечества. Мрамора много, с ним просто обращаться при обработке, он имеет большой спрос в отделке жилья. Например ища микрокальцит - вы найдете практически любой его вид. Как отмечают дизайнеры, мрамор способен создавать настроение и очень разносторонний. Это зернистая кристаллическая карбонатная порода, которая является перекристаллизацией известняка или доломита. Благодаря плотному сцеплению между собой зерен кальцита, порода хорошо полируется. В строительстве и технике мрамором называют всякую карбонатную породу, которая хорошо поддается полировке, - мрамор, доломит, известняк. Метаморфизм чистого известняка образует мрамор, так как при высоких температурах и давлениях кальцита происходит его перекристаллизация. Частичная перекристаллизация происходит без участия динамометаморфизма, и мрамор образуется, минуя некоторые процессы. При метаморфизме состав мрамора не меняется. Исходные породы – это доломиты или известняки. Мрамор, соответственно, состоит из доломита или кальцита. Но если, при образовании мрамора, присутствовали примеси каолина или кварца, то при метаморфизме образуются известковые силикаты – флогопит, пироксен, тремолит. Углеродистое вещество, которое рассеяно в известняке, превращается в графит. Встречается мрамор мелкозернистый и грубозернистый, в котором различимы зерна кальцита. Растворяясь в кислотах, мрамор вскипает, но доломитный вскипает только в виде порошка. Кальцитовый мрамор является диэлектриком и прекрасным изолятором. Обычно окраска мрамора светлая, но присутствие долей примесей – графита, оксидов железа, силикатов – приводит к окрашивании мрамора в различные цвета. Довольно широко распространены месторождения мрамора. Итальянский мрамор имеет наибольшую известность, добывается он близ Каррары. Славится желтоватый мрамор из Греции, который ценили древние греки. Большие залежи мрамора находятся в Аппалачах в США. В России и странах СНГ мрамор встречается во многих местах. Часто мрамор используется для памятников, в качестве строительного камня для внутренней отделки и внешней облицовки. Дробленый песок и мраморная крошка применяются в строительстве и архитектуре при изготовлении штукатурки и мозаики, в качестве наполнителя бетона. В сельском хозяйстве находит применение мраморная мука.