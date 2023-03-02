В наше время большинство стоматологических клиник используют современную технологию отбеливание zoom о которой прекрасные, которая имеет множество преимуществ, по сравнению с другими технологиям, которые при отбеливании не щадят зубы, и могут привести к повреждению эмали. К тому же, технология отбеливания зубов Zoom является еще и наиболее эффективной, и позволяет добиться значительных результатов уже после первой процедуры, так как зубная эмаль после первой процедуры отбеливается до 8 оттенков. Данная технология является безопасной для зубной эмали потому, что для отбеливания зубов применяется пероксид карамбида, который не повреждает эмаль, а в состав ингредиентов других технологий отбеливания зубов входит пероксид водорода, который не является достаточно безопасным для зубной эмали. Процедура отбеливания зубов проходит достаточно быстро, понадобится примерно 60 минут. Сама процедура разделена на четыре этапа по 15 минут. Перед процедурой пациент должен укрепить эмаль, и произвести санацию зубов, поэтому прежде чем начать отбеливание зубов, пациент должен вылечить все зубы. Для того чтобы не повредить губы и десна, на них наносят специальную защитную пленку, поэтому отбеливанию поддается только зубная эмаль, нет необходимости беспокоиться об остальных участках лица. Для начала стоматолог нанесет на зубы специальный гель, после чего направит на эмаль лампу Zoom, чтобы увеличить эффективность геля. По прошествии 15 минут, гель на эмаль наносится заново, и так примерно четыре раза за одну процедуру. По окончании процедуры гель необходимо смыть, для этого используется обыкновенная вода. Для более сильного эффекта процедуру отбеливания через несколько дней нужно будет повторить, и так до тех пор, пока пациент не получит желаемого результата. Эффект отбеливания достаточно длительный, однако через три года необходимо будет заново провести процедуру, так как за это время зубная эмаль может снова потускнеть, однако для того чтобы зубы были отбеленными как можно дольше, необходимо будет пользоваться специальными зубными пастами. Не рекомендуется пользоваться данной процедурой детям, и беременным женщинам, а также людям, у которых имеются заболевания в ротовой полости, поэтому для начала необходимо посетить стоматолога, и только после этого можно будет приступать к отбеливанию зубов технологией Zoom.