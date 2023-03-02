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Что должно быть дома у каждой хозяйки

Сегодня, 03:05

Многие думают, что уборка — это обязательная работа на выходные. А генеральная начинается перед Новым годом или перед какими-то важными событиями. Но давайте разберемся, можно ли в нерабочие дни заняться чем-нибудь другим и всегда оставаться чистоплотной хозяйкой?

Существует пять характерных черт для женщин, одной из них является чистоплотность. Не только опрятный вид или вкусная еда могут притягивать мужчин, но и порядок в доме для многих очень важен. Необязательно покупать дорогие моющие средства для уборки дома, можно обойтись обычными вещами, которые есть на каждой полке магазина. Именно про это мы расскажем в сегодняшней статье и поделимся известными магазинами, где их можно купить по выгодной цене.

Чистящие средства для уборки — это большой список бытовой химии, служащей для очистки каких-либо загрязнений: для пола, окон, ковров, мебели, стекол, сантехники и т.д. Они могут быть как жидкие, так и порошкообразные. Второй вариант чаще всего предназначен для сантехники. Есть и универсальные средства, которые подойдут для спальных комнат и для ванной.

А еще есть категория женщин, которые предпочитают убираться, используя только хлор, так как считают это особой дезинфекцией. Особенно это актуально после периода всемирной эпидемии в 2020 году. Вот только врачи-отоларингологи считают, что вредно протирать ежедневно хлоркой все поверхности. Одними из причин этого являются ожоги слизистых оболочек или же средство может попасть в дыхательные органы. Также эксперты считают, что если хлоркой протирать пол, то она также может быть опасна для детей и животных. Поэтому лучше и безопаснее использовать современные средства. Приобрести их можно как в обычном магазине, так и в маркетплейсах, то есть не выходя из дома. Например, если выбирать интернет-магазин в Караганде, то рекомендуем Aivas.kz. Там есть большой ассортимент различных товаров, где у вас будет возможность заказать с доставкой на дом, сравнивая цены у разных продавцов.

«Айвас» создан с нуля молодыми специалистами, для которых очень важным является качество товара и обслуживания. Поэтому они относятся к работе очень серьезно, не допуская непроверенных продавцов на торговую площадку. Здесь есть все: не только бытовая химия для кухни, но и товары для дома, различная техника, одежда, смартфоны и гаджеты, косметика и многое другое. Маркетплейс Aivas.kz предоставляет рассрочку от нескольких банков от 3-х месяцев до 2-х лет.

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