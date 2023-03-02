Фильтр для аквариума представляет собой систему жизнеобеспечения аквариумного пространства. Рыба – живое существо, и поэтому, является источником различных отходов. Если загрязнение аквариума превышает норму, то это вызовет гибель обитающих там существ, в том числе и красивых аквариумных рыб. Стало быть, собственные отходы рыбок станут причиной их смерти. Если рассмотреть жизнедеятельность рыб в открытых водоемах, то токсичные продукты жизнедеятельности рыб перемещаются течением, либо незаметны в большом объеме воды. Аквариум имеет сильно ограниченное пространство и у нас нет возможности постоянно менять воду. Тем не менее выход был найден и представляет собой фильтрацию водного объема. Применение фильтрации позволяет содержать воду в чистоте, так как регулярно удаляются взвеси и рыбьи отходы. Вода сохраняется прозрачной в течение длительного периода времени, отсутствует неприятный запах. Теперь ваши рыбки не будут болеть и умирать.



Когда разговор заходит о фильтрации аквариума, то имеется ввиду один из способов очистки: механический, химический или биологический. фильтры для аквариума очень вожна для хорошего аквариума.

Механические фильтры

Механические фильтры способны улавливать небольшие частички мусора и твердых частиц, которые находятся во взвешенном состоянии в воде. После определенного периода работы, они могут забиваться, что в свою очередь скажется на эффективности очистительного процесса. Необходимо своевременно очищать или производить замену фильтрующих материалов.

Биологическая фильтрация

Биологическая фильтрация предназначается для переработки рыбных фекалий и других органических частиц в более полезные формы, и удаления из водной среды аквариума аммиака, являющегося причиной смерти рыб. Биологическая фильтрация представляет собой наполнитель с большим поперечным сечением, который является домом для нитрифицирующих бактерий. Площадь полезной поверхности зависит от объема аквариума от . Эти полезные бактерии питаются кислородом, который поставляется с прокачиваемой водой. Недостаток кислорода может вызвать гибель бактерий, поэтому необходимо следить, чтобы не произошло отключение фильтра. Бактерии могут прожить без кислорода не более 60 минут, но через этот промежуток времени, если такое отключение присутствовало, то обязательно промойте фильтрующую губку, чтобы яды не проникли в аквариумную воду.

Химическая фильтрация

Данный вид фильтрации применяется для тонкой настройки водного пространства аквариума. В качестве химического реагента используется активированный уголь. Он поглощает примеси, находящиеся в воде, и делает воду кристально чистой. Угольный наполнитель в отличие от активированного угля отличается большей пористостью и значительной поглощающей площадью. В качестве химических наполнителей могут применяться и смолы. Они очень эффективны для удаления фосфатов, нитратов и прочих органических веществ. Они могут применяться в сочетании и с другими фильтрами, которые отвечают за жизнедеятельность водорослей аквариума.