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МВУ ОАЭ

Вчера, 10:34

Туризм играет огромную роль в нашей жизни. Пусть это заметно не всегда и не каждому, но это так. Влияние тяги человека к перемене мест и его любопытство на всю окружающую жизнь настолько высоко, что это сложно переоценить. Не будем говорить о локальных вещах, таких как ежегодная поездка в ОАЭ или Турцию, поговорим о роли туризма вообще. И о том, как получить МВУ ОАЭ гражданину России. В первую очередь следует отметить, что путешествия всегда сопровождаются дополнительными материальными затратами. И количество туристов в той или иной стране является показателем благосостояния ее жителей. Путешествия большого количества людей позволяют развиваться различным видам экономики. Стоит только отметить такие виды экономики, как пассажирские перевозки различными видами транспорта, развитие курортного и гостиничного бизнеса, развитие мелкого и среднего бизнеса в сфере услуг и т.д. Развитие авиаперевозок сделало возможным путешествия в отдаленные уголки нашей планеты. Страны с уникальной природно – климатической структурой получили огромный приток туристов, которые помогли поднять экономику этих стран на новый уровень. Существует целый ряд стран, экономика и развитие которых напрямую зависит от притока туристов в эти страны. В качестве примера таких стран можно назвать Египет, Таиланд, Греция и большое количество островных государств. Но и многие европейские государства со стабильной экономикой, уделяют большое внимание туризму и курортному бизнесу. Доходы, которые приносят туристы, не идут в сравнение со многими другими секторами экономики. Это обеспечивает развитие и улучшение спектра услуг, которые предлагаются путешествующим туристам. Не только страны с теплым климатом привлекают большое количество туристов, но и страны с богатой историей. Кроме этого, большое количество людей путешествует не только для отдыха, но и для собственного развития. Развитие новых технологий позволяет очень быстро и обоснованно выбирать маршрут для путешествия и получить полную информацию обо всех интересующих аспектов путешествия. Можно сделать соответствующий вывод, что туризм важен как для каждого отдельного человека, так и для любого государства

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