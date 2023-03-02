На сегодняшний день практически не существует ни одной крупной транспортной компании, которая не использовала в своей деятельности мощные седельные тягачи. Если вам нравятся величественные и громоздкие виды грузового автотранспорта, то подобный транспортный агрегат вызовет у вас настоящее уважение. Седельный тягач представляет собой грузовой автомобиль, который предназначен для буксировки полуприцепа. В совместном сочетании они образуют целый седельный автопоезд - Купить седельный тягач Шакман сегодня несложно. Нередко в роли тягача выступает такой тяжёлый грузовик как МАЗ, однако не во всех случаях, зачастую это зависит от целесообразности той или иной работы. Например, на сегодняшний день в качестве седельного тягача используются разнообразные грузовики малого или среднего классов, такие как АМУР или ЗиЛ. Несмотря на то, что их главное предназначение выполнять роль шоссейного автомобиля, они также могут исполнять другие функции. Что касается ремонта - и Shacman 6x6 всегда доступны. На грунтовых дорогах иногда используются специальные седельные тягачи с самосвальными полуприцепами. Например, при местных перевозках щебня или грунта. Одни из самых распространённых тягачей такого типа считаются МАЗ и КаМАЗ. Грузовой седельный тягач обычно обладает низкой посадкой, а также оснащён специальной пневмоподвеской ведущей оси и иногда даже всех колёс. Кроме того, седельные тягачи такого типа имеют четырёхточечную подвеску двухместной кабины довольно высокой комфортабельности. Такие тягачи - идеальный вариант для дальнобойщиков и других водителей, которые вынуждены проводить по несколько суток в кабине автомобиля. Самой важной составляющей современных седельных тягачей марки КаМАЗ и МАЗ является энерговооружённость. Её всегда можно характеризовать отношением тонны полной массы и номинальной мощности двигателя. Также обязательна удельная мощность, так как от неё зависит расход топлива, частота переключений передач и средняя скорость движения. Если вы желаете узнать больше информации о седельных тягачах и узнать, как и где, по какой стоимости их можно приобрести, то вам помогут поставщики, реализующие подобный товар. Сегодня с помощью интернет-сервисов вы можете купить любой товар абсолютно различных размеров, поэтому приобрести седельные тягачи в интернет-магазине не составит огромного труда. Кроме того, не так давно появилась возможность покупать седельные тягачи по особой кредитной программе на взаимовыгодных условиях. Также вы можете купить подобную технику, побывавшую в употреблении по более низкой цене.