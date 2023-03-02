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Что такое категория медицинских работников

Сегодня, 05:12

Медицинская книжка - это официальный документ, удостоверяющий допуск по состоянию здоровья к профессиональной трудовой деятельности по ряду специальностей. Последствия отсутствия личной медицинской книжки, для работающих на производствах, для которых ее наличие строго обязательно, прописаны в статье 327 УК РФ и категория медицинских работников также. Но мы с вами граждане законопослушные, а следовательно, хотим знать как должно быть, и как сделать правильно, чтобы ничего не нарушить? Итак, личные медицинские книжки должны быть у всех, кто работает с продуктами питания, причем учитываются работники всего цикла, начиная от транспортировки и заканчивая хранением и продажей. Само собой, для цикла изготовления продуктов питания медицинские книжки строго обязательны. Кроме того, медицинская книжка должна быть у работников сферы коммунально-бытового обслуживания, яслей и детских садов, образовательных учреждений, канализационных сетей, транспортных предприятий. И конечно же, у всех без исключения медицинских работников. Оформляя медицинскую книжку, помните, что бланк медицинской книжки и правила ее заполнения четко регламентированы. Где можно оформить медицинскую книжку? Во-первых, в государственном учреждении, в СЭС, во-вторых, обратившись в частный медицинский центр, прошедшем государственную аккредитацию и имеющий в штате квалификационная категория медицинских работников. С медицинской книжкой, оформленной по всем правилам действующего законодательства, у вас не будет проблем с УК РФ.

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