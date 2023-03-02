Справка об отсутствии судимости необходима при получении вида на жительство, получении гражданства, трудоустройства за рубежом, при оформлении визы. Часто такие справки нужны не только из страны пребывания, но и стран, где находился заявитель на учебе, по долгу службы или проживал дольше полугода. Чтобы подать заявление и получить такую справку на территории Украины, нужно с предъявлением паспорта лично подать заявление в ДИТ при МВД или по месту жительства в отдел информационных технологий. Кроме заявления, следует предоставить подтверждение оплаты услуг МВД и бланка справки о несудимости киев мвд. Получение справка о судимости> и подачу заявления может выполнить доверенное лицо. При этом, потребуется копия паспорта доверителя или заверенная доверенность.

Как получить справку?

Заявления, которые отправлены почтой, не рассматриваются. По домашнему адресу направление справок не предусмотрено. Рассматриваются заявления до 30 дней, в зависимости от срочности и места подачи. Стоимость услуг ИС МВД – 13 гривен при стандартном сроке и 26 гривен при срочном исполнении. В стоимость входит НДС. Если проживаете не в Украине, то справку о несудимости в Украине получить можно следующими способами: Обратиться в представительство Украины, тогда запрос направляется через МИД. Сроки получения документа зависят от деятельности промежуточных звеньев и необходимости легализации. Можно также обратиться в ДИТ через доверенное лицо. Для получения документа достаточно копии паспорта и доверенности. В этом случае справка об отсутствии судимости оформляется одним из способов, в зависимости от страны проживания.

Какие услуги оказывает компания?

Справка о несудимости является официальным документом, его выдает МВД Украины. Справка является подтверждением, что лицо, которому она выдается, на момент получения к криминальной ответственности не привлекается, не значится осужденным и в розыске не находится. Получать и запрашивать справку граждане могут самостоятельно, в МВД запрашиваемый документ обязаны выдать в течение 30 дней. Юридическая компания поможет получить и оформить в кратчайшие сроки справку о несудимости удобным способом. Кроме помощи в получении справки, предоставляем услугу с нотариальным заверением и переводом на нужный язык проставления штампа Апостиль. Справка о несудимости необходима для допуска к работе с наркотическими веществами, с взрывоопасными веществами, восстановления и оформления внутреннего паспорта, для участия в госзакупках, оформления тендерной документации и др. По материалам https://zoon.ru/.