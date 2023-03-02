Время, когда посудомоечная машина считалась элементом роскоши, безвозвратно уходит в прошлое. И, кстати, уходит, именно, то время, когда их и не было, этих самых автоматизированных машин. Сейчас наши автоматизированные помощники взяли на себя большую часть неприятных хлопот, забот, и если бы они могли, то сами бы отправляли в себя бельё или посуду. Но так здорово, когда есть к чему стремиться и что развивать, так что ждать осталось немного. Скоро придут машины, которые полностью заменят собой человека. Но нужно ли это нам, людям? Нам всего лишь нужна их помощь – вовремя помытая посуда или постиранное бельё - тут стиральные машины с фронтальной загрузкой будут как нельзя кстати. Ну и если раньше нужно было стоять в очереди или ехать в столицу, чтобы сделать какую-нибудь серьёзную покупку, то, слава Богу, и Прогрессу, сейчас это не есть проблема. Так что купить посудомоечную машину не составит труда, как и в любом другом городе. Проблема может возникнуть из-за её стоимости, поскольку человек среднего достатка может купить такой агрегат только в кредит и машина посудомоечная купить просто и стоят как раз недорого. Но, как и стиральная машина-автомат, так и посудомоечная машина относится к категории домашних любимиц. Ведь, она имеет стильный дизайн, который явится достойным украшением на вашей кухне. А целью её жизни является сделать радостной жизнь своей хозяйки. А что женщине может принести особую радость? – Возможность иметь лишних 20 - 40 минут свободного времени. А уж куда она их потратит – это её личная забота. Женщинам часто так не хватает времени на себя любимых, на свои любимые занятия, на приятное общение со своими детками, просто посмотреть телевизор или раньше лечь спать. Так что посудомоечная машина должна быть в каждом доме, как пылесос, стиральная машина-автомат, телевизор или компьютер. И тогда всё в жизни будет получаться, причём много очень хороших и приятных планов будут реализовываться благодаря этим трудолюбивым замечательным машинам.