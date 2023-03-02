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Как избавиться от перхоти

Сегодня, 03:04

Как домашний так и профессиональный уход за вашими волосами включает в себя выбор шампуня, ведь это средство мы используем чаще всего, и нас всегда хочется, чтобы это средство было самым лучшим и не вредило нашим волосам. Чтобы подобрать правильный шампунь, подходящий именно вам, то нужно проконсультироваться со специалистом, т.к. самые доступные для нас с вами шампуни обладают обобщенными средствами, которые могут нанести отрицательное действие вашим волосам. Запомните! Шампуни-кондиционеры могут пересушить ваши волосы, потому что в них содержатся два взаимодействующих свойства. Когда вы пользуетесь шампунем, , то он раскрывает чешуйки волос, после чего вы используете кондиционер, который мгновенно их закрывает, по этой причине влага не попадает внутрь волоса, следовательно, загрязнение не может смыться, что и приводит к пересушиванию, а также ухудшению внешнего вида волос, кроме этого, на ваших волосах может появится перхоть. И как избавиться от перхоти потом - станет главным вашим вопросом на долгое время. Существует большое разнообразие рецептов масок по уходу за волосами в домашних условиях. но к их выбору вы должны отнестись очень внимательно. Можно привести некоторые примеры вида масок, которые смогут помочь вашим волосам: масляные маски с применением оливкового, репейного, апельсинового масел, маски на основе пива или пивных дрожжей, маски из отвара корней дуба и ржаного хлеба. Эти маски восстановят ваши волосы, вернут к жизни. Не забывайте! Всё в наших руках! От ежедневного внимания и нашей заботы многое зависит. На возникающие проблемы нужно реагировать моментально и сразу же пытаться их устранить! Тогда ваши волосы будут украшением и предметом восхищения окружающих!

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