Выбор подрядчиков на самом деле очень велик. Сайтостроителем может быть как крупная веб-студия, так и не очень, а так же фрилансеры, которые готовы самостоятельно разработать даже интернет магазин. И как же поступить в таком случае? Кого выбрать? Однозначного ответа на такие вопросы не существует. Так как каждая медаль, как известно, имеет две стороны. Но можно проговорив все плюсы и минусы, сделать свой сайт подрядчиков. А начать хотелось бы с того, что выбирая в подрядчики, веб-студию стоит быть предельно внимательным. Настоящие профессионалы предложат вам менеджера, который будет обсуждать с вами даже мельчайшие детали. Мастера своего дела обязательно подкинут вам стоящие идеи для улучшения работы ресурса. В команде профессионалов как правило найдутся люди разных профессий, начиная от дизайнера заканчивая программистом. Ну а минус таких услуг заключается в их стоимости. Ведь хорошая работа должна оплачиваться по достоинству и профессионалы это очень хорошо усвоили. Можно обратиться к людям фрилансерам, которые оценивают свою работу не так дорого, как, к примеру, веб-студия. Однако, хоть и многие фрилансеры – это очень талантливые люди, работу их необходимо тщательно контролировать и руководить ею в полной мере, выдавая задания и проверяя их самостоятельно. Если вы обладаете талантом управления фрилансерами и способны найти ошибки в их разработках, то надобность в обращении в веб-студию отпадает сама по себе. Если же у вас нет времени на работу с фрилансерами, то проще будет обратиться за помощью к группе профессионалов, которые способны самостоятельно предоставить вам отличный результат своей работы. Но выбор все равно остается за вами, так что для начала определите точно, кого же вам хочется видеть в роли подрядчика по созданию сайта.