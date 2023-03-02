Пеллетный котел это котел, который использует твердое топливо, для нагрева воды, обогрева помещения или других целей. Если вы хотите выбрать такой котел, то он должен соответствовать некоторым параметрам. Такой пеллетный котел должен иметь Сертификат, выданный соответствующими организациями, с целью подтверждения возможности его использования. Так же такой котел должен обладать документом, который точно указывает какие химические вещества выходят через дым и их количество. Обязательно должно быть заключение про эффективность данного котла. Так же должно быть указано требование к твердому топливу, которое использует котел. Условия, которые требуют минимальную мощность, режим включения-выключения. Так же должен быть указан уровень шума при нормальной работе, при подаче пеллет, запуска или остановки установки. При выборе установки вы должны так же обратить внимание на то, что котел должен иметь возможность подключения внешних датчиков или систем. Котел так же должен иметь экономичный режим работы. Очень важной частью является возможность регулирования температуры в помещении, как в ручном режиме, так и используя автоматический режим. Как понятно из предыдущей необходимости, возникает необходимость изменять мощность котла. Так же должна быть система защиты от возврата огня, бывает, что огонь двигается в зону бункера паллет, что грозит большими проблемами, а потому должна быть система, которая предотвращает данную возможность. Еще для защиты котла должна быть система пожаротушения и система, которая защитит котел от перегрева. Как вы понимаете, необходима система подключения котла к отопительным трубам, дымохода. Так же при выборе такого котла обратите внимание, какой вид топлива можно использовать при моменте, когда отсутствуют пеллеты. Ну а поскольку у нас сжигается твердый материал это означает, что куда-то должна попадать зола, а потому должна быть возможность чистки котла, даже без частичной разборки. Как вы понимаете, мы не сможем описать все аспекты установки данного котла, потому что он действительно довольно сложный в установке, потому при подключении его к вашей системе отопления желательно выполнить работу руками нанятых мастеров. Самый лучший вариант, если вы будете использовать профессионалов из того места, где вы купили данный котел, тогда у вас будет гарантия на установку, что нет уж и мало важно.