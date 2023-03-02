Пластиковые панели – одни из наиболее недорогих и практичных отделочных материалов. Богатый выбор соединительных профилей и пластиковых панелей позволяет разнообразить дизайн помещений. Наружные и угловые внутренние профили позволяют использовать панели ПВХ при отделке откосов, потолков, стен. Глаза разбегаются даже в небольшом магазине стройматериалов. Панели ПВХ бывают стеновые и потолочные, различной толщины, ширины и длины, узоры и расцветки могут быть любые. Нужно покупать понравившиеся. Не запрещается применять Потолочные ПВХ панели в Москве для отделки потолка и наоборот. Чтобы панели проверить на прочность, следует сильно надавить на лицевую поверхность. Если остаются вмятины, то подобный панели на стены не пойдут, а потолок необходимо монтировать очень аккуратно.

Как выбрать панели?

Панели ПВХ по виду стыка бывают бесшовными, которые являются в последнее время наиболее распространенными. Стык называется бесшовным только условно, он всегда виден, особенно на глянцевых и белых панелях. Поверхность будет гладкой и ровной, но идеала, как при потолках из гипсокартона или натяжных, добиться не удастся. Панели ПВХ из-за условий хранения могут деформироваться или просто имеют низкое качество. Такие панели состыковать без шва невозможно. Если в одном помещении зашиваются несколько плоскостей или по одной плоскости в разных помещениях, можно выбрать панели с одинаковым изгибом. Комплектуются панели лицом к лицу, чтобы повысить сохранность поверхностей от царапин. Под бесшовные панели каркас должен выполняться с максимальной точностью. Если требования предъявляются повышенные, то и выбираются они очень тщательно.

Какие бывают стыки?

Рельефные панели ПВХ называют вагонкой по аналогии с деревянной вагонкой. Это, как правило, самый дорогой вид панелей. Их применение предпочтительно для потолков по деревянным конструкциям и при небольших деформациях основных конструкций. Иногда частный дом может дышать из-за неправильно сложенного фундамента. Трещины в стенах могут уменьшаться и увеличиваться, в зависимости от сезона. Точно так ведут себя Панели ПВХ, которые сходятся и расходятся, но такое расхождение рельефный стык сделает практически незаметным. Стык с рустом является средним между рельефными и бесшовными панелями. Такие стыки встречаются довольно редко. Цвет панелей выбирается индивидуально, без рекомендаций, но когда с выбором цвета возникают трудности, то выбирают белые панели ПВХ. Универсальные цвета с любыми другими хорошо сочетаются.