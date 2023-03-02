Теневыносливые газоны используются на небольших площадях, поскольку применяются они на затененных участках лесопарков, где есть тень. Благодаря особенности трав, применяемых компанией для организации таких газонов, он может выдерживать влажность и затемнение, слабокислую почву. Его преимущество в отсутствии регулярной стрижки. Несмотря на простоту, газон требует ухода, иначе зарастет сорняками. Стригут теневыносливый газон ежемесячно, поскольку у него рост замедлен из-за недостатка солнечного света. Нужно аэрировать почву, прокалывая вилами, что дает возможность корням дышать, не возникают корневые инфекции. По мере необходимости следует поливать газон, не переувлажняя. Удобрения вносятся как обычно. Название газона не должно расхолаживать, уход необходим, как и за любым другим газоном и полив газона необходим. Единственное, что требуется – это специальная газонная трава, которую приобрести не так легко.

Как выбрать семена?

Как правильно выбрать семена и посеять газон, чтобы и в тени он радовал глаз? Для теневыносливого газона следует учитывать не только тень, но и свойства почвы. Можно обратиться к специалистам, которые подберут травосмесь, приспособленную к Вашей почве. Если это невозможно, проконсультируйтесь с менеджерами и приобретите готовую травосмесь. Купить грунт для газона состав можно в любом магазине, но предпочтительнее газонный центр. Перед посевом внесите удобрения в больших количествах. Для каждой почвы существует большой выбор удобрений, поэтому лучше обратиться к специалисту. Следует помнить, что для такого газона внесение удобрений обязательно.

Как сделать газон?

Теневыносливый газон является многолетним украшением. Когда травосмесь правильная, достаточно легкого ухода, и газон простоит 10 лет. Если не можете найти необходимую информацию по теневыносливому салону, советуем ознакомиться со статьей. Не бросайте свою затею, и у Вас все получится. Наука шагнула далеко вперед, статья сопровождается материалами и фото. Технология создания – секрет фирмы, но Вы обязательно узнаете, чего не следует делать. Главное, не допускать ошибок. Тенистая аллея с мягкой травой – это можно сделать с нашими газонами. Все газоны – это много света и достаточный полив, но создание газона в тени связано с определенными трудностями. Для быстрого прорастания не подходит универсальный газон, поскольку он включает солнцелюбивые травы. Специальный теневыносливый газон будет прекрасным приобретением. По материалам газон.москва.