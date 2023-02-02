Cплав в верховьях дона Какой бы ни была причина, побудившая вас посетить Байкал, вы можете выбрать именно тот тип отдыха, который наиболее соответствует вашему впечатлению о лучшем в мире отдыхе. Кто то будет рад такому простому, но прекрасному виду отдыха, как рыбалка на Байкале, а кто то выберет пешеходные маршруты или обзор городков, а кому то достаточно летнего отдыха на прекрасных и чистейших пляжах этого чудесного озера. Для тех кто не хочет ехать далеко - сплав в верховьях дона станут отличной альтернативой. Для тех, кто предпочитает пассивный отдых, можно просто провести время на прибережной пляжной зоне. Вам понравится и целебная чистая вода Байкала, и это хороший, спокойный вид семейного отдыха. Если же вы любите рыб и все, что с ними связано, с подводным миром можно познакомиться двумя путями: заняться дайвингом или же отправиться на рыбалку. Помните, что Байкал – самое глубокое озеро в мире, поэтому старайтесь слишком глубоко не нырять. Глубина погружения – от трех метров. Время одного сеанса – 20-30 минут, не более. Для тех, кто предпочитает познакомиться с природой поближе, можно на несколько дней отправиться в поход: на Байкале есть редкие и удивительные представители флоры и фауны, единственные в своем роде. Нигде больше вы не сможете их увидеть. Для любителей экстремального отдыха туроператоры предложат взобраться на горную вершину и наблюдать захватывающую дух красоту с высоты, или же организуют сплав по реке на байдарках. Не пропустите также купание в лечебных горячих источниках и душевно согревающие вечера у костра. Для ценителей ипотерапии (а может, вы еще не ценитель – но обязательно попробуйте!) предусмотрены и конные прогулки по на природе, окружающей Байкал. А еще вы можете посетить популярнейший остров Ольхон – сердце Байкала. Именно отсюда начинаются многие туры на Байкал, ведь именно этот остров всегда служил основным местом паломничества туристов. Байкал – отличное место для семейного, одиночного отдыха или отпуска в кругу компании друзей. Какой бы вид отдыха вы не выбрали, менеджер туристической компании будет рад помочь вам подобрать такую программу для тура, чтобы вы сполна насладились своей поездкой и отдыхом. Не откладывайте поездку в долгий ящик – Байкал не оставляет сомнений в правильности выбора! И пусть такие поездки, особенно если вы едете всей семьей, совсем не бюджетные, однако каждый потраченный вами рубль вы окупите такими впечатлениями, которые не забудете никогда, да и друзьям будет что рассказать и показать.. скачать dle 11.0фильмы бесплатно





