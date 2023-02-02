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Эскорт в Милане: причины популярности

Вчера, 02:50

эскорт услуги

Красивые женщины знают себе цену и делают все, чтобы обеспечить себе безбедную жизнь. Сегодня при этом вовсе не нужно искать богатого мужа – есть более проверенный и надежный способ заработать. Это эскорт. И сразу стоит оговориться, что девушки, оказывающие эскорт услуги, не относятся к проституткам. В последнем случае деятельность предполагает интим услуги, а основной задачей эскортниц является сопровождение состоятельных мужчин на разные мероприятия. Они обращаются на сайт https://escortrosa.it/ru/escort-milano в Милане и выбирают из ряда анкет наиболее оптимальную для себя. Практика показывает, что эскорт не преследует интима, но по желанию обеих сторон он может быть. В общей идее такой вид сервиса предусматривает различные типы сопровождения. То есть, мужчина за определенную сумму отправляется на важную для него встречу в сопровождении красивой и образованной девушки. Что касается мероприятий, они разные – от корпоративов и вечеринок до путешествий и отдыха за границей. И не всегда такие взаимоотношения заканчиваются постелью.

Многие активно интересуются тем, в чем кроется разница между проститутками и эскорт-моделями? Нужно отметить, что богатые предприниматели, государственные чиновники и другие мужчины активно пользуются услугами такого плана. Эскортницы, в отличие от ночных бабочек, всегда красивы и образованы. В компании таких дам никогда не стыдно показаться в компании. К слову сказать, это и есть главный принцип современных эскорт-агентств.

Назовем пару моментов, по которым эскорт-модели не уступают проституткам:

  1. привлекательная внешность;
  2. ухоженность и аккуратность;
  3. коммуникабельность;
  4. умение поддержать общение на разные темы;
  5. образованность;
  6. умение флиртовать и так далее.

Именно поэтому мужчины готовы заплатить много за вечер, проведенный в компании привлекательной женщины, а не тратить деньги на покупку дешевой куртизанки. Решающее значение имеет то, что каждый заказчик сам определяет время общения с девушкой, которая предлагает соответствующий сервис. Если нужно воспользоваться эскортом в Италии, настоятельно рекомендуется открыть названный выше портал, изучить анкеты и сделать свой выбор.

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