Как получить права на трал

Если перед Вами задача транспортировки тяжеловесного оборудования, станков, доставить оперативно негабаритный товар, которые нет возможности перевезти грузовыми автомобилями, то Вам необходимо арендовать низкорамный трал. Аренду в Орехово-Зуево низкорамного трала можно заказать в нашей компании. Это дает возможность справиться с любыми задачами. Трал длиной 12 метров и грузоподъемностью 40 тонн можно применять для транспортировки эвакуаторов, яхт, доставки оборудования и стройматериалов, доставки цистерн. Трал является транспортным средством, которое подходит идеально для решения спектра задач по грузоперевозкам. Такая спецтехника приспособлена для экстремальных условий. Оформляя у нас аренду спецтехники, следует указать период, на который она необходима, по какому адресу и в какое время ее доставить. А получить права на трал сегодня очень просто.

Как арендовать низкорамный трал?

Аренда низкорамного трала Орехово-Зуево обладает многими преимуществами: отсутствуют ограждающие борта, что дает возможность разместить грузы, габариты которых больше самой площадки, обеспечивает большую грузоподъемность, может оснащаться вспомогательными устройствами. Иногда без применения спецтехники, транспортировка таких грузов становится невыполнимой задачей. Такая необходимость особенно ощущается в промышленности и строительстве. Исходя из востребованности спецтехники с различными размерами платформы и грузоподъемностью, компаниям невыгодно приобретать и обслуживать парк подобной техники, когда сегодня есть возможность арендовать ее в специальных компаниях, предоставляющих подобную услугу.

Какие услуги предоставляет компания?

Обращаясь за арендой в нашу компанию, Вы получите возможность доставки любых негабаритных грузов. Специально для транспортировки нестандартных грузов в парке компании есть низкорамный трал. Обладая улучшенными эксплуатационными характеристиками, автомобиль заслуженно считается лучшей грузовой техникой такого класса. Возможность эксплуатации в жестких условиях, экономичность, делают автомобиль незаменимым помощником при перевозке сложных грузов, на горной дороге, при дальних перевозках. Оказывая услуги аренды такой техники, мы ориентированы на клиентов и гарантируем возможность выбора, в зависимости от поставленной задачи, дополнительные услуги: разработка маршрута перевозки, сопровождение, выгодные условия договора, обслуживание арендованной техники, идеальное состояние транспортного средства.