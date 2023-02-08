Испанский город Барселона

Огромный город Барселона расположился на северо-востоке Иберийского полуострова. Город вырос на побережье теплого Средиземного моря. И уютно разлегся между рекой Бесос на севере и горной грядой Кольсерола и рекой Льобрегат на юге.

Климат Барселоны среденеземноморский. Температура здесь не опускается даже до нуля. Самые теплые месяцы – июль и август. В самый пик сезона у туристов пользуется спросом квартиры в Барселоне, которые находятся в центре города, и на такие обьекты цена повышается в сезон

Барселона – испанский рай для туристов, со своим духом свободы и безмятежности. Побывав в этом городе, хочется возвращаться сюда снова и снова.

История Барселоны.

Столица Каталонии богата разнообразными событиями в своей жизни. О точной дате возникновения города до сих пор спорят ученые. Кто-то считает, что город был основан аж за 400 лет, до появления Рима на исторической арене. Кто-то называет дату 237г. до н.э. Когда античный полководец Гамилькар Барка разбил военный лагерь у побережья моря.

Город пережил немало войн и осад. В 5 веке его завоевали вестготы, а в 8 их сменили мавры. После этого город переходил из рук католиков к мусульманам и обратно. Не успокаивались боевые действия и в средние века. Город даже сдался британскому флоту во время борьбы за испанское наследство. Во время Второй мировой войны город был захвачен франкистами и только в 70-ые годы ХХ века диктатура пала.

Столь насыщенная история оказала огромное влияние на архитектуру города.

Достопримечательности города:

храм святого семейства

готический квартал

холм Монжуик

вершина Тибидабо

пляжи Барселоны

Храм Святого Семейства.

Храм, чье строительство было начато еще в 1882 году и продолжается до сих пор. Одно из чудесных творений великого архитектора Барселоны Антонио Гауди и его помощников. Гауди приступил к реализации постройки храма, не имея даже проекта. Архитектор предпочитал импровизировать. Храм Святого Семейства стал визитной карточкой города. Побывать в Барселоне и не посетить это место равносильно тому, что город так и остался не узнанным.

Готический квартал.

Улочки, возникшие на руинах римских строений. Из названия квартала становится понятно, какой стиль архитектуры преобладает в этом районе. Прекрасный, чуть мрачноватый Кафедральный собор. Площадь Короля, где расположен Музей истории Барселоны. Громоздкое серое здание, нависающее над площадью, было перенесено на новое место по частям, а потом заново собрано. Также следует посетить и церковь Санты-Марии-дель-Пи – прекрасный образец готического стиля.

Холм Монжуик.

Когда-то холм был центром города. В наше время на вершине холма находится военная крепость-музей. Холм славится многочисленными парками. А какой божественный вид открывается с него на Барселону!

Вершина Тибидабо.

На этой вершине находится лучшая смотровая площадка, позволяющая взглянуть на город с высоты птичьего полета! Еще тут можно посетить Собор Святого Сердца, выполненный в популярном для Барселоны готическом стиле. Ну а для любителей экстремальных развлечений на холме находится парк аттракционов. От посещения колеса обозрения, расположенного в полукилометре от уровня моря, захватывает дух не только у детей!

Еще древний город славится своими пляжами и горячим песком. Что может быть лучше, чем устав от посещений достопримечательностей, улечься в шезлонг на берегу моря? Барселона с радостью принимает туристов со всех концов света и никого не оставляет равнодушным!

Источник: https://1lvs.estate/