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Seo продвижение сайтов в Google и Яндекс в 2023 году

13 января 2023

Особенность SEO – постоянная динамика из-за изменения факторов ранжирования и правил оптимизации. Вместе с ними меняется и само SEO. Каких правил нужно придерживаться в 2023 году?

 

Полезные сервисы для продвижения сайта

 

Чтобы в 2023 вывести сайт в топ поисковой выдачи потребуется качественный контент. Он должен быть экспертным и объемным. Контент – это основа индексации и ранжирования Именно его ищут пользователи, вбивая запросы в поисковики.

 

Качество текста оценивают по трем параметрам:

 

• уникальность – проверяют на Текст ру, Content-Watch, Advego Plagiatus;
• стилистика – лучшим сервисом для ее проверки считается Тургенев;
• отсутствие словесного мусора – проверяют на Главред ру.

 

Сегодня в тексте не важно количество ключевых слов, зато поисковики высоко оценивают поведенческий Фактор. Читатель останется на сайте дольше, если информация будет ему полезна и изложена доступным языком.

 

Ключевые слова как и раньше ищут с помощью программ Кей Коллектор и пр. Не потерял актуальности Яндекс Вордстат, а вот Google Ads в РФ больше не работает.

 

С чего начать продвижение сайта

 

Если нет опыта, лучше доверить сайт специалистам тогда seo продвижение Новосибирск даст быстрые и гарантированные результаты. Для самостоятельного продвижения потребуется изучить множество книг и статей, просмотреть обучающие материалы, а возможно и записаться на курсы – денег будет потрачено много, но без гарантии результата.

 

Внутренняя оптимизация, внешнее продвижение

 

Профессионалы проводят оптимизацию, используя внутреннее и внешнее продвижение. Внутреннее продвижение в 2023 году кроме стандартных мероприятий призвано адаптировать сайт под мобильные устройства. Для этого увеличивают скорость загрузки страниц. Поисковики “любят” сайты, адаптированные под смартфоны – на пользователей с этими девайсами сейчас приходится 61% трафика. Оптимизировать приходится не только код сайта, но и контент, особенно видео и изображения.

 

Внешняя оптимизация – это наращивание ссылочной массы. Она по-прежнему актуальна, показывает хорошие результаты. Раскрутка ссылками в 2023 году будет одним из наиболее эффективных методов, поможет пользователем попасть на сайт, принесет дополнительный трафик. Ссылками можно и ухудшить ранжирование, поэтому если вы не знаете, как действовать правильно, доверьте seo продвижение сайтов Новосибирск специалистам.

 

Актуальность SEO продвижения возросла после отключения Google Ads в РФ. Отсутствие рекламы в поисковой выдаче Google повысило ценность поискового трафика практически вдвое. Продвигаться в Google сейчас можно только через SEO. Если этот метод раньше не использовался, 2023 год – подходящее время, чтобы начать использовать SEO продвижение сайтов.

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