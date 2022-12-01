Структура продающего отзыва

Важность отзывов связана с выполняемыми ими функциями: Социальное одобрение – это психологический автопилот, которых у любого человека в избытке. Мы определяем, в соответствии с данным принципом, что является правильным и хорошим, наблюдая, как на это реагируют другие люди. Действия окружающих нас людей определяют во многом наше поведение и мнение. Когда много людей занимаются одним делом, мы можем допустить, что им известно что-то, чего мы не знаем. В нашем мышлении основную роль начинает выполнять стадный инстинкт. Здесь и прячется психологическая ловушка. По этой причине, отзывы, как минимум, должны присутствовать на странице, много их не бывает. Чем больше – тем лучше. Доверие также является при выборе поставщика товара или подрядчика по предоставлению услуги важным аспектом. И Виджет отзывов ReviewLab - очень полезная штука. Какие функции выполняют отзывы? Информации, предоставленной Вами, будут доверять, если она будет подтверждаться отзывами людей, которые попробовали на себе и делятся с Вами. Чтобы достоверности Ваших отзывов пользователи доверяли, нужно уделять внимание формату их подачи. Когда вложен отзыв администратором сайта, доверие к нему будет невысоким. Можно повысить доверие, если к отзыву добавить конкретную информацию, оставившего ее человека. Это может быть ссылка в социальной сети, номер телефона. Пользователи сайта не начнут сразу обрывать телефон или спамить сообщениями, но в качестве доказательства, что оставлен отзыв реальным человеком, вариант хороший. Посетители будут больше доверять отзывам, оставленным с использованием виджета социальных сетей. Посетитель в этом случае, перейдя на аккаунт, сможет убедиться, что это реальный человек. Какое значение имеет доверие пользователей? Высокий уровень доверия имеют видео отзывы, но если желаете, чтобы сайт был наполнен фейковыми отзывами с приглашением Ваших знакомых к съемкам, у них должны быть актерские способности давать интервью. Иначе по видео будет заметно, что отзыв читается по монитору, а это убьет доверие к предложению. Хороший вариант – отзыв на фирменном бланке заказчика с его печатью, заверенный ответственным лицом. Сканы подобных отзывов в формировании доверия сыграют важную роль. Описанные варианты отзывов необходимо комбинировать. Они помогают продать услугу или товар, лишь бы им верили. Желательно отработать в отзыве возражения пользователей. При покупке они являются камнем преткновения, но такие отзывы должны быть. Кто лучше их отработает, тот останется в выигрыше. Если удастся угодить скептику, продукт на самом деле стоит внимания.