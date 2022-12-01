Несмотря на свои сильные стороны, натяжные потолки имеют ряд минусов, но они, тем не менее, не отталкивают покупателей. К примеру, всего 1,35 м составляет максимальная ширина натяжного потолка. В месте спайки может образоваться шов, и если помещение будет превышать его ширину, придется состыковать сразу два полотна. Кроме того, шов может разорваться под давлением воды. Это случается достаточно редко, и зависит в первую очередь от качества монтажа, да и не стоит забывать, что все таки натяжные потолки являются элементом декора, а не служат защитой от затопления, это просто дополнительный приятный бонус их обладателю. Сегодня тканевые натяжные потолки доступны каждому. Комнату, где вы будете натягивать потолки, необходимо обязательно прогреть до шестидесяти градусов. Рекомендуется убрать из помещения все электроприборы и мебель, так как все предметы подвергнутся сильному тепловому удару. Дешевые пленки обладают неприятным запахом при спайке, поэтому обратите внимание на цену и на производителя, если не хотите неудобств - тогда сатиновый натяжной потолок будут безупречны.. Если человек привык к простым беленым потолкам, то он будет сильно сомневаться в надежности и прочности пленки и даже может отказаться от покупки. В таком случае покупателям предоставляется возможность самим порвать или растянуть материал. Как правило после такого теста все сомнения в целесообразности покупки и установки натяжных потолков пропадают и после безуспешных попыток психологическое препятствие устранено, и человек может заинтересоваться схожими конструкциями. Стоимость натяжных потолков от potolki-deshevo.ru все понижается, поэтому без особых проблем можно выбрать качественную и недорогую пленку, которая будет стоить не дороже подготовительных и покрасочных работ.