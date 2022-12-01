Шунгитовая вода – источник здоровья

Шунгит для очистки воды – уникальный природный минерал. Он удивителен по происхождению и структуре углерода, входящего в его состав, а также структуре самих пород. Он нашел свое применение в различных сферах деятельности и является природным источником здоровья. Как же использовать шунгит в повседневной жизни и как купить фенол если он понадобится? Шунгитовая вода при порезах и ожогах Очень удобно, если на кухне имеется шунгитовая вода, ведь с ее помощью можно оказать первую помощь. При порезе или ожоге нужно приложить салфетку, смоченную в шунгитовой воде, на больное место или побрызгать его. Рана заживет гораздо быстрее, чем обычно. Если вам жарко стоять у плиты, то для охлаждения можно брызгать на лицо и тело шунгитовой водой. Так улучшится ваше настроение, и пища будет вкусней. Хороша шунгитовая вода для женщин! Жидкость, настоянная на карельском минерале, является хорошим средством для умывания и может заменить тоник для лица. Она подойдет для всех типов кожи. Шунгитовая вода не стягивает кожу и избавит вас от мелких морщинок и прыщиков. Также она подойдет для тех, кто не пользуется тональными средствами. Просто в течение дня увлажняйте лицо шунгитовой водой, не вытирая ее. Кожа сама впитает нужную ей влагу. Также полезны маски из шунгитовой воды. Смочив салфетку, положите ее на лицо. Через 10 минут можно снимать. Вы будете приятно удивлены состоянием кожи лица. Применяя шунгит для очистки жидкости в целях укрепления волос, вы останетесь довольны, ведь это придаст им силу и блеск. Шунгитовую воду можно применять и для фиксации прически, во время ее укладки. В течение дня также можно брызгать волосы, когда причесываетесь. Они станут более послушны и приобретут здоровый и красивый вид. Шунгитовая вода для деток Шунгитовую воду детям пить можно, но в меньшем количеств, чем взрослым. Нельзя купать малыша в ней. Полезно обрабатывать кожу малыша водой, настоянной на природном камне при ранках, диатезах, ожогах, а также полоскать волосы ребенка. В такой жидкости можно ополаскивать детские принадлежности, игрушки из-за ее бактерицидных свойств. Шунгит для очистки воды – источник здоровья Этот природный фильтр не имеет себе равных по способности очищать воду от вредных примесей. Шунгит для очистки жидкости, абсорбируя на своей поверхности до девяносто пяти процентов загрязнителей, избавляет воду от неприятного запаха и помутнений. Шунгит удаляет из жидкости коллоидное железо канализационных труб, тяжёлые металлы, нитриты и нитраты, пестициды и диоксины, хлороорганические соединения и фенолы, нефтепродукты и радионуклиды, вирусы, яйца гельминтов и бактерии. Одновременно с тем он насыщает жидкость необходимыми макро- и микроэлементами. Шунгит для очистки воды так воздействует на нее, что вода приобретает бактерицидные и лечебные свойства. Сегодня с уверенностью можно сказать, что шунгит является самой мощной защитой от действия излучений в геопатогенных зонах. Приобретая шунгит для очистки воды, вы непременно оцените его удивительные свойства. Тем более что цена на него вас приятно удивит, посмотреть предложения.