В настоящее время эмиграция в Канаду очень популярна, так как Канада - одна из самых благоприятных стран в мире для проживания, так как у нее очень стабильная экономика и хорошая социальная защита. Также преимущества проживания в этой стране в том, что уровень преступности там практически нулевой, поэтому вы и ваша семья будете чувствовать себя там в абсолютной безопасности. Система образования в Канаде - одна из самых лучших. Дипломы вузов Канады признают во всех странах. Официальные языки Канады - французский и английский. Relocate to canada - вопрос, интересующих многих. Канада - одна из немногих стран, которые открыты для иммиграции. Стать гражданином Канады вы сможете после трех лет постоянного проживания в этой стране. Кроме того, в Канаде можно иметь двойное гражданство, то есть. вам не надо отказываться от своего первого гражданства для того, чтобы стать гражданином Канады. С канадским паспортом вы можете ездить во все страны, при этом не надо будет получать визу. Как получить гражданство Канады? Есть несколько иммиграционных программ: Бизнес иммиграция. Профессиональная иммиграция. Провинциальная программа (Квебек и Монитоба). Для тех, у кого есть опыт обучения и работы в Канаде. Семейная программа. Профессиональная иммиграция. Для получения гражданства по этой программе, у вас должна быть специальность, указанная в списке National Occupation Category. Она должна соответствовать той категории, которая указана для этой специальности. canada immigration - девиз многих. Какие требования? Вы должны минимум один год за последние десять лет проработать по специальности. У вас должно быть достаточно средств для того, чтобы живть в Канаде первое время. У вас не должно быть серьезных хронических заболеваний. У вас не должно быть судимостей. Проходной балл по шести факторам - минимум шестьдесят семь. Бизнес иммиграция. Эта программа заключается в получении гражданства Канады, открыв свой бизнес в этой стране или через инвестиции . Заявители делятся на три категории: предприниматели, частные предприниматели, инвесторы. Для людей, у которых есть опыт обучения и работы в Канаде. Эта программа новая. Требования: 1. Дипломированные международные специалисты с опытом работы в Канаде. 2.Иностранные специалисты или рабочие, которые работают временно, у которых не менее двух лет профессиональный, квалифицированный или технический опыт работы в течение последних трех лет на тот момент, когда подается заявка. также необходимое требование - знание французского или английского языка. По материалам canadaims.org.