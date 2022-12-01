Компания после ДТП делает независимую экспертизу автомобилей, которая обойдется бесплатно. В итоге стоимость экспертизы взыскивается со страховой компании. Цена экспертизы возмещается после решения суда. Клиенты оценили качество и скорость независимой экспертизы и рекомендуют нас знакомым. По делам о ДТП главным доказательством являются заключения специалистов, которые дают возможность восстановить ДТП и установить связь между последствиями и допущенными нарушениями безопасности. Для этого подойдутнезависимая экспертиза от https://www.7778687.ru/, судебная автоэкспертиза, трасологическая экспертиза. Сегодня автомобиль далеко не роскошь, а необходимое средство передвижения, но и аварии не являются редкостью, и необходимостью стала независимая экспертиза.

В чем суть независимой экспертизы?

Если попадаете в ДТП, Вас сразу направляют в сотрудничают со страховщиком компанию, что означает возможность должника определять сумму, которую необходимо возместить. Чем меньше ущерб, тем больше выгода оценочной компании. Чтобы получить сумму выплаты, необходимо воспользоваться услугами независимой компании. Согласно законодательству, после ДТП отвозить автомобиль в страховую компанию не нужно. На независимую экспертизу может рассчитывать каждый автовладелец. В свою очередь, компания должна принять документы и действовать в соответствии с результатами экспертизы, определять по ним размер нанесенного ущерба. Независимая экспертиза тут – установление суммы ущерба для любых автомобилей, стоимости восстановления.

Когда нужна такая экспертиза?

Компания предлагает квалифицированные услуги своим клиентам - подробнее тут. Мы гарантируем оптимальные цены, высокий профессионализм, отличный результат. В процедуру входит выезд на место осмотра оценщика, составление заключения об ущербе, акта осмотра, фототаблицы, подача и бесплатное формирование документов в страховую фирму, бесплатные консультации юристов. Следует обратить внимание, что затраты на автоэкспертизу возмещаются компанией-страховщиком. Наша компания гарантирует оценку ущерба и полное его возмещение. Есть много случаев, когда необходима автоэкспертиза: для оценки стоимости, определения оценки УТС, после ремонта, для установления виновника ДТП, определения причин ДТП, для подачи заявления в суд, для определения ущерба. Многие страховые компании пытаются минимизировать причиненный ущерб, чтобы занизить выплаты.