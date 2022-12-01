Массаж – это комплекс приемов механического воздействия вибрацией, давлением, трением, которые проводятся непосредственно на теле аппаратами через воздушную или другую среду. Массаж бывает местный или общий. Различают следующие его виды: самомассаж, спортивный, лечебный, гигиенический, тантрический массаж и скульптурный массаж лица. Такой вид массажа, как гигиенический, является активным профилактическим средством различных заболеваний, работоспособности. Назначается в виде массажа отдельных частей или общего массажа. При выполнении применяют многие приемы ручного массажа, самомассаж, специальные аппараты. Причем самомассаж делают под душем, в ванне, русской бане, сауне. Одна из его разновидностей – косметический, который проводится при изменениях кожи лица, для предупреждения старения кожи лица. Лечебный – эффективный метод для заболеваний и травм. Лечебный массаж бывает: Классический, который применяют, не учитывая различные рефлекторные воздействия, и проводят на поврежденном участке. Сегментарно- рефлекторный, который выполняют для рефлекторного воздействие на состояние внутренних систем и органов, а также тканей; применяют специальные приемы, воздействуя на дерматомы. Соединительнотканный, который воздействует соединительную ткань. Периостальный массаж воротниковой зоны, при котором воздействие производится на точки в определенной последовательности с последующим рефлекторным изменением в надкостнице. Массаж точечный является разновидностью лечебного с локальным воздействием стимулирующим или расслабляющим на биологически активные зоны при боли или нарушении функции в части тела. Массаж аппаратный – с использованием ионизирующих, ультразвуковых, вакуумных, вибрационных приборов. Лечебный самомассаж применяется больным самостоятельно. Рекомендовать его может специалист по массажу, медсестра, лечащий врач.Выбираются самые эффективные воздействия на область тела. Спортивный массаж делится на восстановительный, предварительный, тренировочный, гигиенический. Одновременно с утренней гимнастикой спортсмен делает самостоятельно гигиенический массаж. Тренировочный проводится при подготовке к высшим спортивным достижениям с меньшей затратой энергии и в более короткое время. Применяется в период спортивной подготовки. Методика зависит от задач, характера нагрузки, особенностей вида спорта и других факторов. Продолжительность зависит от массы тела. Предварительный предназначен для нормализации систем и органов перед физической нагрузкой. Он бывает успокаивающий, тонизирующий, мобилизующий, согревающий, разминочный. По материалам www.massagevmoskve.ru.