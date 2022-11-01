Компания AVK была основана в городе Гальтен в 1941 году. Первой продукцией предприятия являлись компрессоры, которые предназначались для установки в бытовые и промышленные морозильники и холодильники. Спустя 25 лет после основания предприятие стало выпускать запорную арматуру для водопроводных сетей. Изначально это были только Задвижки АВК, которые предназначались для установки на сети горячего и холодного водоснабжения, а впоследствии изготовление арматуры стало основным видом деятельности предприятия. Со временем, ассортимент компании стал расширяться, и таким образом AVK постепенно приобрела славу не только в Дании, но и за ее пределами, а так же на территории Российской Федерации. Продукция популярной датской компании AVK среди производителей трубопроводного оборудования пользуется доверием и заслуженным спросом среди потребителей. На сегодняшний день, компания считается крупнейшим холдингом, который производит фитинги и качественную запорно-регулирующую арматуру для сетей различного назначения. Широко используются Шаровые краны HS – качественная и надежная запорная арматура современного образца, подходящая для длительной эксплуатации без ремонта и обслуживания, что, согласитесь, является существенным преимуществом продукции. В настоящий момент предприятие www.geyzer.netв 11-ти странах мира имеет более двадцати заводов. Независимо от того, где именно находится завод компании, технология и весь процесс производства строго контролируются представителями. Погрешности в изготовлении можно исключить благодаря тому, что большинство операций автоматизированы. Образцы выбираются из каждой партии арматуры и затем комплексно тестируются по ряду наиболее важных параметров: гидравлической и механической прочности, термостойкости, герметичности. В том случае, если присутствует какой-либо дефект, то вся партия выбраковывается, а затем в конструкции вносят необходимые изменения. Использование продукции рассчитано на срок до 50 лет. А установленное оборудование является неразъемным и не нуждается в обслуживании. Поиск наилучших решений и длительные эксперименты позволяют производителю давать гарантию сроком на 10 лет для каждого вида запорной арматуры.