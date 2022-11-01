Для параметров циркуляционного насоса основными являются напор в метрах водяного столба и производительность или подача Q в метрах кубических в час. Максимальный напор – максимальное гидравлическое сопротивление, которое может выдержать насос. Подача его, при этом, отсутствует и насос который просто, работает нормально. Замена циркуляционного насоса проста и недорога. Максимальной подачей является максимальное количество теплоносителя, которое насос может перекачать за один час при стремящемся к нулю гидравлическом сопротивлении системы. Характеристикой насоса называется зависимость напора от производительности. Односкоростные насосы имеют единственную характеристику, а имеющие несколько скоростей, имеют несколько характеристик. Много характеристик имеют насосы с переменной частотой вращения ротора. Подбор насоса производят с учетом нужного объема теплоносителя, перекачиваемого с преодолением сопротивления. В системе расход теплоносителя рассчитывают с учетом тепловых потерь контура и нужного перепада температур между обратной и прямой линиями. Тепловые потери определяются расчетом и зависят от множества факторов. Замена теплообменника отопления требуется редко. Рассчитав тепловые потери, вычисляют расход теплоносителя. Сейчас в загородных домах и на дачах часто монтируют отопление с принудительной циркуляцией. Основой такой отопительной системы является циркуляционный насос, от которого зависит эффективность и производительность отопительной системы. К выбору насоса необходимо подходить очень тщательно. Циркуляционный насос - основной элемент отопительной системы с циркуляцией теплоносителя. При этом не нужна установка котла в нижней точке отопительной системы, нет необходимости в монтаже трубопроводов большого диаметра. Кроме принудительной циркуляции, существенно уменьшается время нагрева теплоносителя и отопительных приборов. Это позволяет за короткое время в любом помещении получить необходимую температуру. Важнейшими характеристиками являются напор и производительность. Создаваемый насосом напор, должен преодолевать гидравлическое сопротивление элементов отопительной системы – трубопроводы и радиаторы отопления. Если сопротивление выше напора, который способен создавать насос, то его следует заменить на более производительный. Надежная и длительная работа насоса зависит во многом от качества монтажных работ и верности расчет напора циркуляционного насоса с учетом всех параметров помещения и насоса. Насос в этом случае подвергается тестированию. Большой популярностью пользуются агрегаты с мокрым ротором. Они работают бесшумно, специального помещения для размещения не требуют. При покупке насоса следует убедиться в наличии необходимых сертификатов. По материалам online.moek.ru.