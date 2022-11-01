Как повысить доход от сдачи недвижимости? Если у кого-то есть вторая квартира и он её сдает, наверняка владелец задумывался: как можно повысить доход от сдачи недвижимости и как понять стоимость сдачи квартиры? Наверное, прежде всего, нужно начать с самого начала. Сдавая квартиру в наем помесячно, оговорите с будущими жильцами вопрос кто, за что, платит. Желательно для вас, чтобы вы получали фиксированную сумму на руки, а коммунальные услуги, телефон и т. д. оплачивали жильцы. Итак как оформить доверительное управление квартирой и сдать квартиру? Можно за счет увеличения количества проживающих. Этот способ непременно повысит ваши доходы, но наверняка, состояние имущества и квартиры в целом, ухудшится, при чем под час быстрее, чем вы ожидали. Если ваши желания увеличить свой доход от сдачи квартиры, станут еще больше, то переходите на сдачу жилья посуточно или почасово. Многие люди действительно предпочитают снимать для собственных нужд не номер в отеле, а квартиру. Тем более, что в отелях номера на 1-2 часа, не сдаются. Но необходимо понимать, что в таком случае сидеть дома сложа руки, вам уже не удастся. И вам все время придется заботиться о состоянии квартиры и благополучии проживающих. Вы будете постоянно следить за чистотой и порядком, ведь за один месяц в квартире может побывать несколько десятков человек. Постоянные вопросы и проблемы тоже решать вам: с уборкой, стиркой, глажкой, в общем с подготовкой квартиры к заселению новых и новых жильцов. Не исключено, что доже время от времени вы будете делать небольшой ремонт, ведь не всегда вселяются добросовестные жильцы. Кстати увеличить арендную плату, можно за счет улучшения комфорта и наличия бытовой техники, интернет. Только не нужно слишком много вкладывать, все должно быть оправдано. Это настоящий бизнес, в который нужно постоянно вкладывать, но и который приносит хорошую прибыль. При этом, функции директора, бухгалтера, администратора, гувернера, ремонтника и уборщика придется совмещать в одном человеке, ведь кроме вас этим больше никто заниматься не будет. По материалам https://voskresensk.sdat-kvartiru.com. скачать dle 11.0фильмы бесплатно





