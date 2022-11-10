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Качественная печать на ткани по лучшим ценам в Москве

10 ноября 2022

печать на ткани

Для нанесения изображения на тканое основание используются различные методы. При обработке тканей на основе синтетических волокон оптимально подходит сублимационная печать. При многочисленных достоинствах этот метод отличается доступной ценой. Благодаря высокой производительности технологии, можно быстро нанести четкий оттиск даже при большом тираже. Такие преимущества предлагает своим клиентам компания «ЭкоПринтика». Она ведет печать на ткани, заказать которую можно через сайт https://svflag.ru/, с использованием высокоскоростных принтеров производства Японии.

Немногие компании в Москве, которые оказывают услуги сублимационной цифровой печати, могут гарантировать высокое качество. Компания «ЭкоПринтика» помимо новейшего оборудования использует чернила нового поколения. Отличительная особенность – минимальный размер капли, насыщенный пигмент. При печати не образуются заметные проходы печатающих головок, крупная зернистость на светлых основаниях или на тканях с градиентом цвета. Даже самые сложные изображения получаются очень яркими, четкими. Возможно сочетание нескольких оттенков.

Воспользоваться всеми перечисленными выше преимуществами могут только оптовые заказчики, так как компания «ЭкоПринтика» печатает на тканях в рулонах. Материалы предоставляются по запросу или возможно использование тканого основания, предоставленного заказчиком. Благодаря современной технической базе, гарантируется выполнение даже объемных заказов в короткие сроки. За годы своей работы эта компания показала себя как надежного исполнителя. Он выполняет все обязательства перед заказчиком, но при этом гарантирует качественное исполнение, сжатые сроки и высокий уровень сервиса.

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