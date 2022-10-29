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В каких случаях может понадобиться массаж спины?

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Работа сидя. Наша команда массажистов принимает посетителей даже вечером, и потому у вас есть возможность записаться на расслабляющий спинной массаж после рабочего дня. И таким образом вы сможете позабыть о болях в спине, пояснице и воротниковый массаж. Знайте, что расслабление, как спины, так и воротниковой зоны при работе сидя является лучшим средством для устранения болевых ощущений и дискомфорта в конце трудоемкого рабочего дня. Кстати у нас проводится и роликовый массаж.



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Лечебный спинной массаж – это оздоровление без помощи врачей и лекарств

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