Чистая кожа всегда считалась признаком здоровья и красоты. Бороться с кожными дефектами нужно и можно, особенно сегодня, когда существуют для этого все средства и пигментные пятна на лице не исключение. Не проблема избавиться от родинок, морщин, шрамов, прыщей при помощи современных лазерных технологий. Сотни лет от пигментных пятен единственными средствами были природные и химические, но не всегда упорная и длительная борьба заканчивалась успешной. Удаление пигментных пятен на лице лазером теперь не является проблемой но и средство от пигментных пятен на лице тоже стоит попробовать. Подобные проблемы неизвестны лазерной терапии, которая эффективно справляется с пигментными пятнами с первого раза. Пятна бывают разных видов, появляются по разным причинам, от которых зависит тактика лечения. Эфелиды – особенность кожи, выражаемая в неравномерной пигментации в случае воздействия УФ. Значительную роль в существовании веснушек играет наследственность.

Что такое веснушки?

Маленькие солнечные пятнышки – это генетический дефект пигментных клеток кожи, имеющих нарушения в работе у людей, склонных к веснушкам. Подобные клетки неравномерно расположены, и чрезмерно активно вырабатывают меланин. К этому семейному заболеванию предрасположены люди с рыжими или светлыми волосами, со светлой кожей, которая неправильно защищается от солнца: выдает, вместо равномерного загара, россыпь пигментных пятен. Появляются веснушки еще в детстве, не требуют удаления, поскольку опасности не представляют. Многие обладатели веснушек считают их изюминкой на внешности, гордятся поцелуями солнца. Их умиление разделяют далеко не все. Кожа с веснушками при помощи лазера хорошо поддается осветлению. Обычно веснушки множественны, занимают большие участки тела и лица, часто покрывают кожу полностью. Их не одолеть за один сеанс, и процедура будет дорогой.

Как удалить веснушки?

Не все веснушки симпатичные и милые. Лентиго – это старческие веснушки, они появляются с возрастом на руках, лице, верхней части груди и спины. Несмотря на название, пигментация может появиться с 40 лет, что особенно расстраивает женщин. Возрастные пятна значительно прибавляют годы, никого не красят. Возрастная пигментация для здоровья совершенно безвредна, относится к косметическим дефектам, но консервативными способами убрать ее сложно. В косметологии используются различные виды лазеров для удаления пигментных пятен. Самое оптимальное удаление выполняется лазером нового поколения. Это лучший вариант, если не решались раньше на удаление, поскольку боялись осложнений, рубцов, ожогов, неудобств, которые связаны с перерывом в личной жизни, в работе, в личной жизни. По материалам www.lightcream.ru.