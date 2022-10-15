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Профессиональная юридическая помощь в составлении брачного договора

15 октября 2022

адвокаты

Во время развода больше всего споров и конфликтов между супругами возникают на почве раздела имущества. Чтобы исключить подобную ситуацию в будущем, стоит подготовить брачный договор. Это официальный документ, который имеет юридическую силу. В нем прописываются все условия раздела имущества, если по каким-то причинам супруги в будущем захотят расторгнуть союз. Посредством этого документа соблюдаются в будущем все интересы клиента.

Если вы хотите составить брачный договор до или после заключения брака, то обратитесь за предварительной консультацией в Московскую коллегию адвокатов «Князев и партнеры». Здесь работают адвокаты, которые специализируются в области семейного права. Они знают все тонкости. Семейные юристы составят договор с учетом всех пожеланий и требований действующего законодательства. Еще одно из направлений в этой сфере – признание брачного договора недействительным или частично недействительным. Это возможно при соблюдении определенных условий. Если вас интересует этот вопрос, то оставьте на сайте коллегии заявку. Укажите в ней свой контактный номер телефона. С вами в короткие сроки свяжутся сотрудники компании для проведения персональной консультации.

Каждый клиент, обратившийся в Московскую коллегию адвокатов, может рассчитывать на индивидуальный подход. Здесь не используются шаблоны. Каждая ситуация рассматривается детально. Только после этого юристы приступают к составлению договора. Перед подписанием согласуются все пункты. При необходимости по желанию заказчика могут вноситься поправки. Если вы хотите составить и разработать договор при участии опытного юриста, то запишитесь на консультацию. Сделать это можно через сайт коллегии или по телефону. Сотрудники подберут удобное время для визита. Возможен выезд адвоката на место к клиенту.

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