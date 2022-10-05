Несмотря на выпуск модели Фольксваген Туарег более 10 лет назад, он продолжает пополнять армию своих поклонников. А все благодаря своему стильному и агрессивно мужественному дизайну, непревзойденной комфортабельности, отличными динамическими качествами. Отличное исполнение внедорожника Фольксваген Туарег класса люкс, позволяет оставаться ему лучшей моделью по сегодняшний день. Фольксваген Туарег в современном исполнении продолжает эстафету качества в своей линейке и надежно не отступает от позиций в команде машин бизнес класса. Ну а качественный ремонт туарег можно сделать на сервисе.

В чем особенности этой модели?

Фольксваген Туарег - это независимость, что подчеркивается в его внешнем виде. Он имеет спортивные кожаные сиденья, а благодаря пакету R-Line Exterieur, Фольксваген добавляет динамики и яркого экстрима в жизнь современного автолюбителя. Эта модель обладает выраженными качествами комфорта, так как от вождения можно получать бесконечное удовольствие. Современные возможности этого внедорожника, обеспечивают ему стремительное продвижение по любым дорогам. Благодаря новотехнологичным системам, любая, даже незначительная поездка, превращается в истинное удовольствие для водителя и пассажиров. Система полного привода, позволяет внедорожнику показывать непревзойденные способности в управлении. Даже на уклонах в 45 градусов, автомобилю можно полностью доверять и он не будет откатываться назад. Его практически невозможно посадить на днище, и он всегда будет сохранять балансирование а диагностика туарег проста.

Что же нового в этой модели?

Несравненным достоинством автомобиля Фольксваген Туарег, считается объемная площадь остекления, а за счет панорамного люка появилось больше нужного обзора. Вокруг автомобиля видно абсолютно все, как в принципе и должно быть во всех новых моделях. В его базовую версию входит климат контроль, актуальный набор систем безопасности. Компьютер сообщит о препятствие во время парковки впереди и сзади за счет специально встроенной камеры. Вы можете вбить в память удобное расположение кресла водителя и по первому требованию воспроизвести с памяти нужные настройки. Каждый пассажир получит максимум комфорта от поездки, как в жаркую погоду, так и в холод. Система распределения и подачи воздуха обеспечит каждого пассажира необходимым комфортом. Вы можете заказать автомобиль Фольксваген Туарег на нашем сайте. По материалам remont-touareg.ru.