Эндопротезирование – это замена изношенного или поврежденного сустава на искусственный имплантат. Во многих случаях лишь этот метод хирургического лечения способен вернуть пациенту былую активность. Показаниями к замене сустава являются повреждения, полученные вследствие: Воспалительных процессов, повлиявших на подвижность суставов. Дегенеративно-дистрофических заболеваний, поразивших связки и суставы. Аутоиммунных процессов. Врожденных аномалий. Асептического некроза. Использование искусственного сустава поможет быстро избавиться от самых серьезных заболеваний, которые на более поздних стадиях развития приведут к неподвижности сустава, а также к необходимости отказаться от привычного образа жизни. Они также могут оказывать значительное влияние на психоэмоциональное состояние больного и тут важно давать зондовое питание купить несложно. Тот же fresubin 2 kcal купить не может не понравится - подходит идеально. Замена тазобедренного сустава – высокотехнологическая процедура, которая требует скрупулезного дооперационного обследования. Она также сопряжена со значительным риском инфицирования в ходе операции, а также тромбообразования. После тщательного сбора анамнеза больного происходит определение послеоперационных рисков и факторов, способных увеличить вероятность негативных последствий. Такое обследование также немаловажно для исключения рисков, связанных с использованием анестезии. Во время осмотра специалистом (хирургом-ортопедом) определяется степень поражения сустава и подбирается наиболее уместный для данного случая тип протеза. Именно вид конструкции, материал изготовления, а также уникальные анатомические особенности каждого пациента определяют конечную стоимость проведения эндопротезирования тазобедренного сустава. Не меньшей важностью для выздоровления, чем сама операция, обладает постоперационный период. Именно в это время закладываются основы последующего функционирования и подвижности нового сустава. В первые дни после операции необходимо выполнять изометрические упражнения, дыхательную гимнастику, чтобы исключить развитие легочных и сердечных патологий. Чаще всего у пациента есть возможность покинуть больницу уже после двухнедельного срока, именно такие рамки имеет послеоперационное восстановление в стационаре. Но бывает, что при частичном возвращении боли (что вполне уместно), пациенты боятся нагружать новый сустав, в связи с этим полное восстановление затягивается на неопределенное время. По материалам nutridom.ru.