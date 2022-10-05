 Эндопротезирование » ТелеВести.Ру - Новости ТВ, Новости телевидения, ТВ, Все о телевидении в Москве и России, Масс-медиа, Новости интернета, Новости радио
Регистрация Войти
Мы в социальных медиа:
» » Эндопротезирование

Эндопротезирование

5 октября 2022

Эндопротезирование – это замена изношенного или поврежденного сустава на искусственный имплантат. Во многих случаях лишь этот метод хирургического лечения способен вернуть пациенту былую активность. Показаниями к замене сустава являются повреждения, полученные вследствие: Воспалительных процессов, повлиявших на подвижность суставов. Дегенеративно-дистрофических заболеваний, поразивших связки и суставы. Аутоиммунных процессов. Врожденных аномалий. Асептического некроза. Использование искусственного сустава поможет быстро избавиться от самых серьезных заболеваний, которые на более поздних стадиях развития приведут к неподвижности сустава, а также к необходимости отказаться от привычного образа жизни. Они также могут оказывать значительное влияние на психоэмоциональное состояние больного и тут важно давать зондовое питание купить несложно. Тот же fresubin 2 kcal купить не может не понравится - подходит идеально. Замена тазобедренного сустава – высокотехнологическая процедура, которая требует скрупулезного дооперационного обследования. Она также сопряжена со значительным риском инфицирования в ходе операции, а также тромбообразования. После тщательного сбора анамнеза больного происходит определение послеоперационных рисков и факторов, способных увеличить вероятность негативных последствий. Такое обследование также немаловажно для исключения рисков, связанных с использованием анестезии. Во время осмотра специалистом (хирургом-ортопедом) определяется степень поражения сустава и подбирается наиболее уместный для данного случая тип протеза. Именно вид конструкции, материал изготовления, а также уникальные анатомические особенности каждого пациента определяют конечную стоимость проведения эндопротезирования тазобедренного сустава. Не меньшей важностью для выздоровления, чем сама операция, обладает постоперационный период. Именно в это время закладываются основы последующего функционирования и подвижности нового сустава. В первые дни после операции необходимо выполнять изометрические упражнения, дыхательную гимнастику, чтобы исключить развитие легочных и сердечных патологий. Чаще всего у пациента есть возможность покинуть больницу уже после двухнедельного срока, именно такие рамки имеет послеоперационное восстановление в стационаре. Но бывает, что при частичном возвращении боли (что вполне уместно), пациенты боятся нагружать новый сустав, в связи с этим полное восстановление затягивается на неопределенное время. По материалам nutridom.ru.

скачать dle 11.0фильмы бесплатно

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лечение сложных заболеваний

Деформирующий артроз плечевого сустава лечение

Новость для спортсменов: массажное кресло позволит быстрее залечивать травмы

В помощь ортопедам

Лев Лещенко перенес операцию

Опубликован список из 57 непатентованных лекарств, производство которых будет развернуто в России


Все права защищены © 2006-2015.
Контакты О нас Реклама Сотрудничество

АРХИВ

Октябрь 2022 (2)
Сентябрь 2022 (14)
Август 2022 (24)
Июль 2022 (19)
Июнь 2022 (16)
Май 2022 (38)

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«    Октябрь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

© "ТелеВести.Ру" 2006-2014. Ежедневное информационное интернет-издание о телевидении и масс-медиа. Новости спутникового, эфирного и кабельного телевидения. E-Mail: televesti@yandex.ru. При использовании материалов ссылка на www.televesti.ru (Для интернет-проектов гиперссылка) обязательна. © www.televesti.ru зарегистрирован в Хостинг-центре РБК 16.12.2006 года.