Прежде чем купить фанкойл мФанкойлом называется устройство, которое отвечает за регуляцию температуры воздуха в помещении. Фанкойлы могут устанавливаться в помещениях любого предназначения – от офисов и жилых комнат до крупных производственных цехов с целью создания вентиляции и благоприятного климата. Устройство фанкойла представляет собой один общий блок, состоящий из теплообменника, вентилятора, фильтра, а также системы управления. Принцип работы данного устройства весьма прост. С помощью вентилятора воздух через фильтр поступает к теплообменнику, где и приобретает требуемую температуру, которую, в свою очередь, выставляют на панели управления фанкойла. Обеспечивая оптимальный температурный режим в помещении, фанкойл дополнительно обеспечивает и его вентиляцию. В этом случае свежий воздух поступает к фанкойлу или от кондиционера, или с помощью приточной установки. Фильтры фанкойла менять нужно по необходимости и рукавный фильтр купить в москве сегодня несложно. Главную задачу в работе фанкойла выполняет теплообменник, с помощью которого и достигается оптимальный температурный режим в помещении. Исходя из этого, теплообменник должен обладать высокой степенью теплопроводности, чтобы в максимально короткий промежуток времени справиться с возложенной на него задачей. Поэтому фанкойлы чаще всего работают в паре с чиллерами – устройствами, ответственными за охлаждение или нагрев теплоносителя, в роли которого выступает вода или незамерзающая жидкость. Системы фанкойл-чиллер довольно распространены и имеют множество конфигураций, однако не составит никакого труда, так данное оборудование очень хорошо себя зарекомендовало и используется довольно широко. При желании чиллер можно соединить с несколькими фанкойлами. Расстояние от чиллера до фанкойла также не является помехой, так как мощная насосная станция способна осуществлять циркуляцию жидкости на значительные расстояния. Главное, обеспечить абсолютную теплоизоляцию подводящих труб. В противном случае жидкость по пути может остывать или же нагреваться, что не самым хорошим образом отразится на оптимальной работе фанкойла. Прежде чем купить фанкойл в Москве, обратите внимание на его характеристики – минимальную производительность по холоду, а также по воздуху. Данные показатели следует совмещать с объёмом обслуживаемого помещения. При недостаточных значениях, правильная работа фанкойла будет невозможна. По материалам tdfilter.ru. скачать dle 11.0фильмы бесплатно





