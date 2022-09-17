Развод – дело болезненное и неприятное, а раздел имущества еще и нервное и затратное. Если вам есть что делить и за что бороться – не поскупитесь на хорошего адвоката, это окупится. Если адвокат вам обойдется дороже, чем само делимое имущество – отдайте и не жалейте. Спокойствие дороже. Но есть бесплатная юридическая консультация и порой ее вполне достаточно. Вашему адвокату лучше оформить доверенность, чтобы он мог приходить в суд и в качестве вашего адвоката, и вашего доверенного лица. Вы не знаете, как будут развиваться события и как будет вести себя ваш супруг, поэтому это может понадобиться в любой момент. За ваши деньги пусть у вашего адвоката будет больше полномочий защищать вас и оформлять для вас и за вас документы, необходимые для суда. Если вы приобрели квартиру на совместные деньги пусть даже и в долях 90% ваших денег, 10% денег супруга – делить ее придется поровну по закону. Если квартиру вам купил кто-то из родителей – этот факт нужно доказать, а это практически невозможно. Деньги папины – квартира ваша, поэтому суд, если не будет никаких уточняющих и подтверждающих документов, скорее всего, постановит дележ квартиры пополам и тут бесплатная консультация юриста по недвижимости будет необзодима. Если вы купили квартиру в которой проживали с супругом в кредит, а погасили его своими собственными средствами (например, деньгами от продажи квартиры ваших родителей), у вас может возникнуть проблема. Она заключается в том, что вам нужно это доказать. То есть нужны документы из банка. Если вы брали заем на работе, у знакомых, родственников или других юридических или физических лиц, вам нужно предоставить суду подтверждение того, что вы взяли деньги именно там с указанием даты и суммы. Хорошо, если в документе будет указано, что они предоставляются именно на квартиру, а не в просто так. Иначе получится, что факт покупки одной квартиры и продажи другой никак между собой не связаны. Если вы брали заем неофициально, предоставьте хотя бы расписку. Также найдите и храните у себя документы и чеки на машину, дорогую технику, драгоценности, ремонтные работы в квартире и т. д. Тщательно ищите все бумажки и документы, без них вы можете проиграть суд. В зависимости от законодательства конкретного государства квартира чаще всего не делится между супругами, если оформлена дарственная на его имя. Но это нужно уточнить заранее. По материалам https://сила-закона.ru.com/.