Выбор обручальных колец - один из важнейших вопросов при подготовке к свадебному торжеству. Обычно это происходит заранее, за пару месяцев до свадьбы. Ведь этот символический аксессуар, означающий бесконечную любовь и верность, должен подойти к общему наряду молодоженов, иметь привлекательный дизайн и отвечать индивидуальным вкусам жениха и невесты.

Кто и как выбирает кольца?

Как правило, свадебные кольца молодая пара выбирает совместно, но покупает их жених. Не стоит забывать и купить помолвочное кольцо на заказ просто , но в этом случае кольцо обычно выбирает мужчина, и преподносит его будущей невесте как сюрприз, с предложением руки и сердца. В настоящее время существует огромный выбор ювелирных украшений из драгоценных металлов, свадебное помолвочное кольцо на заказ изготавливают из классического и белого золота, из платины, а так же из любых их сочетаний и сплавов. Классикой жанра остаются свадебные кольца с бриллиантами, такие украшения очень дорогие и могут стать фамильными, передаваться из поколения в поколение.

Виды свадебных колец

Обсуждая дизайн свадебных украшений, каждая пара выбирает из двух основных вариантов: либо приобрести парные обручальные кольца, либо остановиться на индивидуальном дизайне. Парные кольца - это старая добрая классика, такие украшения выдержаны в едином стиле, они могут отличаться только по размеру и ширине кольца. Иногда на подобные кольца наносят надписи, это могут быть имена жениха и невесты, или добрые пожелания и благословения. Индивидуальные кольца - это два отдельных кольца, выбранные с учетом личных вкусов и пожеланий новобрачных. Они могут иметь различную форму, состоять из разных сплавов, быть по-разному украшены камнями или гравировкой. Этот вариант предпочтителен для тех, кто собирается носить обручальное кольцо постоянно, и хочет, чтобы оно всегда радовало глаз и отвечало всем индивидуальным пожеланиям, общему стилю и образу жизни. Вообще, вопрос индивидуальности во всем, что касается свадьбы - один из ключевых. Сегодня многие невесты шьют свадебные платья на заказ, и то же самое относится к ювелирным изделиям. Обручальное кольцо можно выбрать в магазине, а можно заказать у ювелира по личному дизайну - такое кольцо гарантированно будет у вас в единственном экземпляре, и уже только поэтому может считаться фамильной ценностью. К услугам ювелиров прибегает все больше пар хотя бы потому, что такие кольца можно сделать максимально удобными и наиболее четко подобрать по размеру. Если вы покупаете кольцо в магазине, всегда есть вероятность небольшого отклонения фактического размера от того, что указан на ярлыке изделия, но отклонение даже в одну десятую миллиметра может стать причиной дискомфорта, когда рука отекает к вечеру. Таким образом, индивидуально подогнать по размеру и форме имеет смысл даже фабричное кольцо - так вы будете носить его долго и с удовольствием. По материалам www.ubiring.ru.