Фанаты Игры престолов в ожидании приквела культового фэнтезийного телесериала 2010-х годов под названием Дом дракона. Дата премьеры новинки уже известна, а на днях был опубликован новый постер. Арт был представлен телеканалом HBO, который и будет транслировать сериал.

Фанаты "Игры престолов" в ожидании приквела культового фэнтезийного телесериала 2010-х годов под названием "Дом дракона". Дата премьеры новинки уже известна, а на днях был опубликован новый постер. Арт был представлен телеканалом HBO, который и будет транслировать сериал.

ОБНОВЛЕННЫЙ ПОСТЕР "ДОМА ДРАКОНОВ"

Постер получился весьма впечатляющим: на фоне головы огромных размеров дракона спокойно стоит принцесса Рейнира Таргариен в длинном платье, которую сыграла британская актриса Эмма Д’Арси. Также постер напоминает, когда состоится премьерный показ сериала "Дом дракона". Это произойдёт 21 августа 2022 года. Осталось ждать немного.

В основе "Дома дракона" лежит сюжет первого тома книги американского писателя-фантаста Джорджа Мартина "Пламя и кровь". Действие сериала уносит зрителя на 200 лет назад от событий, представленных в "Игре престолов". На континенте Вестерос происходят разрушительные события, связанные с гражданской войной, получившей наименование "Танец Драконов".

Неразбериха началась после ухода из жизни великого правителя Визериса I Таргариена. Тогда принцесса Рейнира Таргариен и принц Эйгон Таргариен, поддерживаемые разными партиями на континенте, обое захотели взойти на трон, но уступать друг другу никто не пожелал. Зародилась нешуточная борьба с большими последствиями.

ПРОИЗВОДСТВО СЕРИАЛА "ДОМ ДРАКОНОВ"

Осенью 2018 года писатель Джордж Мартин сообщил, что выход спин-оффа "Игры престолов" очень вероятен. Примерно через год HBO сделал заказ на создание сериала на основе книги "Пламя и кровь". Тогда лёд тронулся.

В начале 2020 года началась работа над сценарием, а летом уже подбирали артистов для съемок. Съемки стартовали в апреле 2021 года, и проходили в основном на территории Великобритании, но локации находились также и в Испании, и американском штате Калифорния, а завершились в феврале 2022 года.

ВТОРОЙ СЕЗОН "ДОМА ДРАКОНОВ" НА ПОРОГЕ НАЧАЛА СЪЕМОК

Создатели "Дома драконов" не сомневаются, что на волне успеха "Игры престолов" приквел должен обязательно понравиться людям. На данный момент телеканал HBO начал подготовку к съемкам второго сезона. По неподтвержденной информации, работа должна стартовать в конце 2022 года.

СМИ, ссылаясь на некоторые источники, сообщают также, что HBO уже выделил деньги на создание нескольких сезонов нового сериала. Для второго сезона уже якобы написан сценарий.