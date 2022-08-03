Красивый загар посреди зимы без посещения курорта?

Сейчас благодаря многим специализированным соляриям и центрам красоты представительницы прекрасной половины и сильного пола могут получить привлекательный равномерный загар, не посещая курортов. В наше время все солярии предлагаются в различных моделях и типах. При этом пару десятилетий назад, когда подобные устройства только появлялись на российском рынке, одним вариантом солярия являлся горизонтальный. Следует отметить, что такие конструкции до сих пор пользуются высоким спросом и широко распространены. Предлагается купить по доступной цене горизонтальные солярии на сайте нашего магазина. С чем связана популярность представленных устройств? Узнаем в нашей статье.

Информация об основных характеристиках горизонтальных устройств

Модель горизонтального типа позволяет лежать на УФ-лампах. Данный факт считается ключевой отличительной чертой таких конструкций и способствует получению ровного и качественного загара. Стоит такой солярий так же, как и вертикальное устройство. Однако в этом случае загар будет более равномерным и заметный. В частности, это касается низа тела. Вот почему, чтобы получить золотистый тон ног, пользователи останавливают свой выбор на горизонтальном солярии. Кроме того, такие устройства имеют торцевые лампы, которые подключаются отдельно. Включать их или нет, зависит только от необходимости получить шоколадный оттенок на коже лица, а потому у каждого есть возможность решить этот вопрос, получив консультацию у специалиста солярия.

Кроме интенсивности загара, особенную роль играет удобство использования. Если в вертикальной системе приходится находиться стоя, то в горизонтальном агрегате возможно расслабиться и отдохнуть, находясь в лежачем состоянии.

Кроме того, сейчас на рынке представлены модификации соляриев как с возможностью загорать, так и с высокотехнологичными возможностями. Например, вы можете приобрести горизонтальную модель солярия с опцией SPA. В подобном аппарате пользователь сможет не просто загорать, но еще приятно отдыхать. Нестандартные функции и особенный комфорт дают возможность релакснуть и получить качественный загар.

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